Yeniden Refah Partisi asgari ücret teklifinde ısrarcı! 'Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmeyin'
Yeni asgari ücret için geçerli olacak rakamın belirlenmesi adına ikinci toplantı bugün sona erdi. Toplantıdan sonra rakam konuşulmazken Yeniden Refah Parti'sinden asgari ücret ile ilgili çıkış geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Asgari ücret teklifimiz olan 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada, hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmeseler" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomi ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"EN AZINDAN ENFLASYONA EZDİRİLMESİN"
Kılıç, mevcut ekonomik koşullar altında asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini belirterek hükümete çağrıda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı ile ilgili Kılıç, "Bu ekonomik şartlar altında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Teklifimiz 35 bin lirayı vermeyecekleri, veremeyecekleri ortada. Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmesinler diye umutla gözlerinin içine bakıyoruz" dedi.
SURİYE GÜNDEMİ...
Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki süreci takip ettiklerini belirten Kılıç, "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın Şam temaslarını dikkatle takip ettik. Bölgedeki süreçlerde Türkiye'nin bulunmasından, Türkiye'nin bölgede aktif ve etkin olmasından gurur duyarız" dedi.
Suat Kılıç, "Bu adımın, İslam dünyasında sorunları kökünden çözüme kavuşturacak D8 projesinin canlandırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." dedi.