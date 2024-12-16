Yeniden Refah Partisi asgari ücret teklifinde ısrarcı! 'Hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmeyin'

16 Aralık 2024 20:31 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:34

Yeni asgari ücret için geçerli olacak rakamın belirlenmesi adına ikinci toplantı bugün sona erdi. Toplantıdan sonra rakam konuşulmazken Yeniden Refah Parti'sinden asgari ücret ile ilgili çıkış geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Asgari ücret teklifimiz olan 35 bin lirayı vermeyecekleri ortada, hiç olmazsa çalışanları enflasyona ezdirmeseler" dedi.