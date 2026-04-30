Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yenilenebilir enerji üretiminde rekor! 19,46 milyar kilovatsaat ile tarihe geçildi

Yenilenebilir enerjide gücüne güç katan Türkiye, bu alanda önemli bir rekora daha imza attı. Geçtiğimiz mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3’te 2’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 13:09
30.04.2026
saat ikonu 13:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarı taşıyacağız." dedi.

Türkiye, mart ayında 19.46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini gerçekleştirerek önemli bir rekor kırdı.
Mart ayında toplam elektrik üretimi 29.95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.
Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'sini oluşturdu.
Hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik 10.6 milyar kilovatsaat olup, toplam üretimin %35.4'ünü karşıladı.
Güneş enerjisinden 3.24 milyar kilovatsaat, rüzgar enerjisinden ise 3.67 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.
Mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi %77.3, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise %65 olarak gerçekleşti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini daha yukarı taşıyacaklarını belirtti.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar, beraberinde elektrik üretim rekorunu da getirdi.

TOPLAM ÜRETİM 29,95 MİLYAR KİLOVATSAAT

Mart ayında aylık üretim 29,95 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı gerçekleştirildi. Böylece, toplam elektrik üretiminin 3’te 2’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş oldu.

ÜRETİMİN YÜZDE 35,4’Ü HİDROELEKTRİK SANTRALLERDEN

Geçen ay hidroelektrik santrallerinden toplam 10,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam elektrik üretiminin yüzde 35,4’ü hidroelektrik santrallerinden sağlandı. kaynaklı elektrik üretim değeri ise 3,24 milyar kilovatsaat olurken, rüzgâr kaynaklı elektrik üretim değeri de 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece hidrolik, rüzgâr ve güneş kaynaklı elektrik üretimi mart ayları içerisinde en yüksek değerine ulaştı.

YERLİ ÜRETİM YÜZDE 77,3

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı da önemli bir yer tuttu. Mart ayında yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 77,3 yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

"120 BİN MEGAVAT HEDEFİNİ ÇOK DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerjideki yüksek talebin azami seviyede yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karbon emisyonu oluşturmadan karşılanmasına dönük yatırımlarımız meyvesini veriyor. Mart ayında 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen ‘güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç’ hedefini çok daha yukarı taşıyacağız.” dedi.

