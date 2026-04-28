Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek seslerini duyurmaya çalışan Doruk Madencilik işçileri için beklenen müjde 28 Nisan akşamı geldi. İçişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantı neticesinde; işveren tarafı, toplam 96 milyon 340 bin lirayı işçilerin hesaplarına yatırdı. Ödemelerin teyit edilmesiyle birlikte madenciler Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan işverenlere sert ayar: 'İşçiye borcu olana ruhsat yok' Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek haklarını arayan madencilerin 28 Nisan akşamı İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantı sonrası eylemlerini sonlandırdığı ve Doruk Madencilik işçilerinin hesaplarına 96 milyon 340 bin lira yatırıldığı bildirildi. Doruk Madencilik işçileri, yaklaşık 1,5 saat süren İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantı neticesinde haklarını alarak eylemlerini sonlandırdı. İşveren tarafı, toplam 96 milyon 340 bin lirayı işçilerin hesaplarına yatırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şirketin sadece işçisiyle değil, fırıncısı ve servisçisi gibi herkesle problemli olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, şirketin devlete baskı yaparak teşvik ödemelerinin devam etmesini amaçladığını iddia etti. Hükümetin yerli kömür üretimi için 2029'a kadar satın alma garantisi verdiğini hatırlatan Bayraktar, teşvikler için işçiye borcu olmama, çevre standardı ve devlete borcu olmama şartlarını sıraladı. Bakan Bayraktar, bu şartlara uymayan firmaya ruhsat vermeyeceğini ve bir daha ruhsat alamayacaklarını söyledi.

BAKAN BAYRAKTAR: "BUNLAR HER İŞLERİNDE PROBLEMLİ"

Sıfır Atık Vakfı’nda gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madenci eyleminin perde arkasını anlattı. Şirketin sadece işçisiyle değil, fırıncısından servisçisine kadar herkesle problemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "2-3 yıldır sürekli müdahale ediyoruz. Her işlerinde böyleler" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SİYASİ BASKI YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Bakan Bayraktar, firmanın kurnazca bir strateji izlediğini belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Enerji Bakanlığı önünde eylem yapılmasını aslında şirket de istiyordu. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşvik ödemeye devam etsin diye bekliyorlardı. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun; peki işçinin parasını niye vermiyorsun?"

ÜÇ ŞARTI HATIRLATTI: "RUHSAT DEVRİ KAPANDI"

Hükümetin yerli kömür üretimine 2029 yılına kadar satın alma garantisi verdiğini hatırlatan Bayraktar, bu teşvikler için 3 kırmızı çizgileri olduğunu yineledi:

"İşçiye borcu olmayacak.

Bacası (çevre standardı) olacak.

Devlete borcu olmayacak."

Bakan Bayraktar, bu şartlara uymayan firmaya yönelik tavrını şu kesin sözlerle noktaladı: "Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. Bir daha asla ruhsat falan alamazlar."