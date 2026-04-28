Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan işverenlere sert ayar: 'İşçiye borcu olana ruhsat yok'

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek seslerini duyurmaya çalışan Doruk Madencilik işçileri için beklenen müjde 28 Nisan akşamı geldi. İçişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 1,5 saat süren kritik toplantı neticesinde; işveren tarafı, toplam 96 milyon 340 bin lirayı işçilerin hesaplarına yatırdı. Ödemelerin teyit edilmesiyle birlikte madenciler Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Sıfır Atık Vakfı’nda gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madenci eyleminin perde arkasını anlattı. Şirketin sadece işçisiyle değil, fırıncısından servisçisine kadar herkesle problemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "2-3 yıldır sürekli müdahale ediyoruz. Her işlerinde böyleler" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bakan Bayraktar, firmanın kurnazca bir strateji izlediğini belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:
"Enerji Bakanlığı önünde eylem yapılmasını aslında şirket de istiyordu. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşvik ödemeye devam etsin diye bekliyorlardı. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun; peki işçinin parasını niye vermiyorsun?"
Hükümetin yerli kömür üretimine 2029 yılına kadar satın alma garantisi verdiğini hatırlatan Bayraktar, bu teşvikler için 3 kırmızı çizgileri olduğunu yineledi:
"İşçiye borcu olmayacak.
Bacası (çevre standardı) olacak.
Devlete borcu olmayacak."
Bakan Bayraktar, bu şartlara uymayan firmaya yönelik tavrını şu kesin sözlerle noktaladı: "Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. Bir daha asla ruhsat falan alamazlar."