Haftalardır maaşlarını alamadıkları için eylem yapan Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş çalışanı madenciler için sevindiren haber geldi.

HABERİN ÖZETİ Maaşlarını alamayan maden işçileri için Çalışma Bakanlığı devrede: İlk adım geldi Haftalardır maaşlarını alamayan Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim A.Ş. çalışan madenciler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girerek ödemelerin bir kısmının yapıldığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim A.Ş. işçilerinin 36 milyon liralık maaş alacağının şirket yetkililerince bugün hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceği taahhüt edildi. Bakanlık, işveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti. Doruk Madencilik hakkında 2023, 2025 ve 2026 yıllarında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacakların ödenmemesi ve ücretlerin düzenli ödenmemesi nedeniyle idari para cezaları kesildiği belirtildi. Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında işçi temsilcilerinin katılımıyla çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin 36 milyon liralık kısmının şirket yetkililerince bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurarak kalan kısım için takipçi olacaklarını bildirdi.

MADEN İŞÇİLERİNİN ÖDEMELERİNİN BİR KISMI YAPILDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş'ye ilişkin yer alan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Sürecin en başından itibaren konunun ilgili birimlerce değerlendirildiği, işveren ve işçi tarafıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında işçi temsilcilerinin katılımıyla görüşme gerçekleştirilerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulduğu bilgisine yer verildi.

ÖDEME YAPILMADIĞI İÇİN DAHA ÖNCE PARA CEZASI VERİLMİŞ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmelerde söz konusu iş yeri hakkında bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında, 2023 yılında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında 3 milyon 284 bin 946 lira idari para cezası kesildiği, 2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında 20 milyon 292 bin 142 lira idari para cezası kesildiği, 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır.

Ayrıca şirket yetkilileri tarafından söz konusu alacakların 36 milyon liralık kısmının bugün işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği bakanlığımıza bildirilmiştir."

TAAHHÜT YERİNE GETİRİLMEZSE YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemlerin kararlılıkla yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç, bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.