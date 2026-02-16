Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçiden biri kurtarıldı. Göçük altındaki 2 işçinin de kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 16:28

'ın ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada 3 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Bölgeye TTK Tahlisiye, , 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi mahsur kaldı.
Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kurtarma çalışmaları için bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, 1 işçinin kurtarıldığını duyurdu.
Belediye Başkanı Sezgin, göçük sırasında veya sonrasında patlama olmadığını belirtti.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

1 İŞÇİ KUTARILDI

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin yaptığı açıklamada 1 işçinin kurtarıldığını duyurdu. TGRT Haber'e bağlanan Sezgin, "Göçük sırasında ya da sonrasında patlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor
Sıkça Sorulan Sorular

Zonguldak'ta hangi maden ocağında göçük oldu?
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçük altında kaç işçi mahsur kaldı?
Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçi mahsur kaldı.
Göçüğün nedeni açıklandı mı?
Haberin mevcut haliyle göçüğün nedeni hakkında bir açıklama bulunmuyor.
