Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri kurtarıldı: Çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada 3 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Özetle

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

1 İŞÇİ KUTARILDI

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin yaptığı açıklamada 1 işçinin kurtarıldığını duyurdu. TGRT Haber'e bağlanan Sezgin, "Göçük sırasında ya da sonrasında patlama söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

