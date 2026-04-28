Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Madencilerin eylemi sona erdi! "Bakanlık garantör oldu"

Günlerdir Ankara'da hakları için mücadele eden maden işçileri, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeden "olumlu" sonuçla ayrıldı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, maaşların bir kısmının yattığını ve kalan süreç için devletin garantör olduğunu duyurarak eylemi sonlandırdıklarını açıkladı.

Madencilerin eylemi sona erdi!
Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan maden işçilerinin eylemi resmi bir uzlaşıyla sona erdi. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantının ardından beklenen açıklamayı yaptı. Çakır, sürecin işçiler lehine ilerlediğini belirtti.

Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan maden işçilerinin eylemi, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yapılan resmi bir uzlaşıyla sona erdi.
Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonunda Gökay Çakır, sürecin işçiler lehine ilerlediğini belirtti.
Görüşme sonucunda çoğu maden işçisinin maaşları yattı.
Maden işçilerinden 15 gün süre istendi ve bakanlıklar bu sürenin garantörü oldu.
Bu gelişmeler üzerine maden işçileri eylemlerini sonlandırdı.
"MAAŞLAR YATTI, BAKANLIKLAR GARANTÖR OLDU"

Görüşmenin içeriğine dair önemli bilgiler paylaşan Gökay Çakır, somut adımların atılmaya başlandığını şu sözlerle ifade etti:

"Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık. "

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:

"İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, iş verenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır."

