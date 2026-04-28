Madencilerin eylemi sona erdi! "Bakanlık garantör oldu"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara’da seslerini duyurmaya çalışan maden işçilerinin eylemi resmi bir uzlaşıyla sona erdi. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantının ardından beklenen açıklamayı yaptı. Çakır, sürecin işçiler lehine ilerlediğini belirtti.
Görüşmenin içeriğine dair önemli bilgiler paylaşan Gökay Çakır, somut adımların atılmaya başlandığını şu sözlerle ifade etti:
"Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. 15 gün süre istediler bizden. Bunun da garantörü bakanlıklar. Bu saatten itibaren bizler de eylemimizi sonlandırdık. "
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:
"İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, iş verenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır."