Madencilerden iş bırakma kararı: Maaş ve iş kazaları tepkisi

Amasya'da Yeni Anadolu Madencilik firmasında çalışan işçiler çalışmayı durdurdu. Firmanın Merzifon ilçesindeki kömür ocağında çalışan işçiler, bir araya gelerek açıklama yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şubesi Başkanı Cemil Güven, "Maaşımızı alamadığımız için iş durdurma hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

"MAAŞLARIMIZ ÖDENSİN"



Arkadaşlarının huzursuz olduklarını belirten Güven, "Bu huzursuzluk yer altına da iş verimsizliği ve iş kazaları olarak yansıyor. Bunun için de tedbir alınsın. Maaşlarımız ödensin" diye konuştu.