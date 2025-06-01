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 | Bengü Sarıkuş

Yerli akıllı kanser ilacı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Sağlık alanında özellikle kanser tedavisi gören hastalar, ilaç bulamama ya da bulunan ilaçların maliyetleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından ithal edilen ve SGK tarafından karşılanmayan bu ilaçlarla ilgili talimat verdi.

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Yerli akıllı kanser ilacı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:16

Özellikle kanser hastalarının temin etmekte zorlandığı ya da maliyetlerinin aşırı yüksek bulunduğu tedavilerle ilgili gelişme yaşandı. Türkiye, 'akıllı' kanser ilaçlarını üretmek için çalışmalara başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından ithal edilen ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların Türkiye’de üretilmesi için ilgili tüm bakanlara talimat verdi.

Yerli akıllı kanser ilacı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Şu anda kanser hastaları yurt dışından ithal olarak getirilen akıllı ilaçlara ancak kendi ceplerinden para vererek ulaşabiliyorlar. Kanser tedavisinde ve immünoterapi temelli tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların fiyatları kullanılan ilacın niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Tedavinin süresi uzadıkça maliyet de artıyor.

Yerli akıllı kanser ilacı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Örneğin 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. SGK’nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçların yüksek maliyeti nedeniyle hastaların yargı yoluna başvurarak hak aramalarına sebep oluyor. Mahkeme süreçlerinin en az 2 yıl sürmesi nedeniyle de bir çok kişi mağduriyetle karşı karşıya kalıyor.

Yerli akıllı kanser ilacı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Vatandaşların bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı, “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım” dedi. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.

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