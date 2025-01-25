Yerli Malı Tebliği’nde yeni dönem! Yüzde 51 şartı getirildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Ocak 2025 12:56 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:07

Yerli malı belgesi alabilmek için yazılım ürünlerinin yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor. Ayrıca, bu ürünlerin yerli malı statüsüne girebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Teknolojik Ürün Belgesi alınması da şart oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni "Yerli Malı Tebliği", Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, yerli malı belgesi almak için yapılacak başvuruların ve ürünlerin yerli malı olarak belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Ayrıca, bu düzenleme Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Bakanlığın yerli malına ilişkin diğer düzenlemelerini de içeriyor. Eski tebliğ yalnızca sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilme şartlarını belirlerken, yeni tebliğle yazılım ürünleri de bu kapsama alındı. Buna göre, bir yazılım ürününün yerli malı sayılabilmesi için yerli katkı oranının en az %51 olması gerekecek. Ayrıca, bu ürünlerin Bakanlık tarafından verilen Teknolojik Ürün Belgesi’ne sahip olması şart koşulacak.

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Sanayi ürünleri için yerli malı belgesi alınırken ürün girdilerinin "zorunlu yerli girdi listesi"ne uygunluğu değerlendirilecek. Başvuru sahibi üretici girdiyi kendi üretiyorsa, yerli malı belgesi şartı aranmayacak ancak girdinin en az %51 yerli katkı oranına sahip olması gerekecek. Girdinin başka bir üreticiden temin edilmesi halinde ise bu girdiye ait yerli malı belgesinin ibrazı zorunlu olacak.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNDE YERLİLİK ŞARTLARI

Gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin de düzenlemeler getirildi. Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında belgelendirilen ürünler yerli malı olarak kabul edilecek. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıklar ile özel fidanlıklarda üretilen tohumlukların yetkili birimlerce kayıt altına alınması ve orman bitki pasaportuna sahip olması şart koşuldu.

Hayvansal ürünlerde ise Türkiye'de doğmuş veya yetiştirilmiş canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler yerli malı olarak değerlendirilecek. Ayrıca, bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlerin Türkiye sınırları içinde toplanması, avcılık faaliyetlerinin ise Türk kıta sahanlığında gerçekleştirilmesi gerekecek.

Madencilik ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya yetkili kurumlarca ruhsatlandırılmış işletmelerde çıkarılması veya üretilmesi şartı getirildi.

YERLİ MALI BELGESİNDE SINIFLANDIRMA VE BAŞVURU SÜRECİ

Yeni tebliğde "yerli katkı oranı" hesaplama yöntemi belirlenirken, yerli malı belgeleri sınıflandırılarak katkı oranına göre A’dan E’ye kadar beş farklı sınıf oluşturuldu:

%91-100 arası katkı oranına sahip ürünler A sınıfı,

%81-90 arası B sınıfı,

%71-80 arası C sınıfı,

%61-70 arası D sınıfı,

%51-60 arası ise E sınıfı olarak değerlendirilecek.

Üreticiler, yerli malı belgesi başvurularında yerli katkı oranı hesap cetveli düzenleyecek, bu cetveli ve diğer belgeleri mali uzmanlara onaylatacak. Başvurular, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından kurulan çevrim içi sistem üzerinden yapılacak. Sisteme e-Devlet kapısı aracılığıyla erişim sağlanacak.

Yeni tebliğ, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce TOBB veya TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgeleri geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılabilecek. Eski tebliğ ise yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kaldırılacak.