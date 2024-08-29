Yerlilerin en çok gayrimenkul aldığı ülkeler belli oldu! Türklerin radarında o ülke var

29 Ağustos 2024 13:34 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:35

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Türkler gayrimenkul yatırımı için yurt dışını tercih etmeye başladı. Konut piyasasındaki belirsizlik ve yüksek faizler gayrimenkul yatırımcılarının yeni rota aramasına neden oldu. İkinci çeyrekte yurt dışında yapılan doğrudan yatırımların yüzde 45’ini gayrimenkul sektörü oluşturdu.

YURT DIŞINDA KONUT ALMA TRENDİ YAYILIYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Doğrudan Yatırımlar Bülteni’nde yerlilerin en çok gayrimenkul aldığı ülkeleri açıkladı.

Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımcıların net doğrudan girişleri geçen yılki düzeyinin yüzde 57,3 üzerinde gerçekleşti.

Aylık bazda net yatırım girişi pandemi sonrası en düşük seviyeye ulaştı.

2023 yılı Kasım ayından itibaren gerileyen doğrudan yabancı yatırım girişleri 2024 yılı ikinci çeyreğinde artışa geçti.

Yabancılara yapılan konut satışı yüzde 42,8 düştü ve 4776’ya geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarının 1062’si Rusya, 480’i İran ve 364’ü Ukrayna uyruklu vatandaşlar oluşturdu.

RUSYA, ARNAVUTLUK VE İSVEÇ TÜRKLERİN RADARINDA

Rusya, Arnavutluk ve İsveç’te yapılan doğrudan yatırımlar öne çıktı.

Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19,8’i ABD, yüzde 15,8’i İngiltere’ye yapıldı.

Ardından Almanya, BAE ve Yunanistan geldi.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında özellikle Rusya, Arnavutluk ve İsveç’teki yatırımlar ciddi oranda arttı.

1-2 milyon dolarlık yatırım düzeyleri 36-60 milyon dolar aralığına çıktı.

HOLLANDA YATIRIMLARI AZALDI

Yatırımların yüzde 42,9’u Hollanda ve ABD’de olurken, ABD’nin ağırlığı geçen yıla göre 6,5 puan geriledi.