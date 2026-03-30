Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası
Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanlığı’na Mert Altınkılınç atandı

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanlığı’na, 2005 yılından bu yana Holding’in gıda ve uluslararası operasyonlarında farklı sorumluluklar üstlenen, pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika operasyonlarında görev yaptığı dönemde yeni pazarlara açılım, distribütör yapılarının güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda operasyonel etkinliğin artırılmasına liderlik eden ve 2022 yılından bu yana Besler CEO’su olarak görev yapan Mert Altınkılınç atandı.

30.03.2026
17:17
30.03.2026
17:17

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, Yıldız Holding’in gıda ve uluslararası operasyonlarında uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlenen ve başarılara imza atan Mert Altınkılınç’ın liderlik kadromuzda bu önemli görevi üstlenmesinden memnuniyet duyuyorum. Mert Altınkılınç’ın sahip olduğu deneyim ve birikimle, gıda alanındaki faaliyetlerimizin daha bütüncül ve etkin bir yapıyla yönetilmesine ve stratejik hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

HABERİN ÖZETİ

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanlığı’na Mert Altınkılınç atandı

Okunma süresi 42 saniye.
Yıldız Holding, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gıda faaliyetlerini daha bütüncül yönetmek amacıyla Gıda Grubu Başkanlığı'nı oluşturdu ve Besler CEO'su Mert Altınkılınç'ı bu göreve atadı.
Yıldız Holding, gıda alanındaki faaliyetlerini daha bütüncül ve etkin bir yapıyla yönetmek amacıyla Gıda Grubu Başkanlığı'nı oluşturdu.
Besler CEO'su Mert Altınkılınç, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı olarak atandı.
Mert Altınkılınç, 2005 yılından beri Yıldız Holding bünyesinde yurt içi ve yurt dışı şirketlerde yöneticilik görevleri üstlendi.
Altınkılınç, pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Managing Director olarak görev yaptı ve yeni pazarlara açılım, distribütör yapılarının güçlendirilmesi ve operasyonel etkinliğin artırılmasına katkı sağladı.
2022'den bu yana Besler CEO'su olarak görev yapan Altınkılınç, şirketin stratejik dönüşümüne liderlik etti ve özellikle dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesinin artmasına katkı sundu.
Donuk Fırıncılık Ürünleri operasyonunun Besler bünyesine dahil edilmesi ve Kerevitaş’tan Besler’e dönüşüm sürecinde kurumsal çalışmalara öncülük etti.
Okunma süresi 42 saniye.

Yıldız Holding, sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda ve odaklanma stratejisi kapsamında gıda alanındaki faaliyetlerini daha bütüncül ve etkin bir yapıyla yönetmek amacıyla Gıda Grubu Başkanlığı’nı oluşturdu. Bu kapsamda, 2005 yılından bu yana Grup bünyesinde farklı görev ve sorumluluklar üstlenen Besler CEO’su Mert Altınkılınç, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı olarak atandı. Mert Altınkılınç liderliğindeki Gıda Grubu Başkanlığı ile Yıldız Holding’in gıda kategorilerindeki operasyonlarını daha bütüncül bir yapı altında yönetmesi ve stratejik önceliklerini daha etkin şekilde hayata geçirmesi hedefleniyor. Bu yapı ile üretimden tedarik zincirine, inovasyondan ihracata uzanan süreçlerde entegrasyonun artırılması ve küresel pazarlardaki rekabet gücünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yıldız Holding’deki kariyerine 2005 yılında başlayan Mert Altınkılınç, Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerinde farklı yöneticilik görevleri üstlendi. Teközel, Eksper Gıda ve İstanbul Gıda’daki görevlerinin ardından pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Managing Director olarak görev yaptı. Bu dönemde yeni pazarlara açılım, distribütör yapılarının güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda operasyonel etkinliğin artırılmasına önemli katkılar sağladı. 2022 yılından bu yana Besler CEO’su olarak görev yapan Altınkılınç, güçlü marka portföyü ve çok kategorili yapısıyla şirketin stratejik dönüşümüne liderlik etti; özellikle dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde ürün çeşitliliği ile üretim kapasitesinin artmasına ekipleri ile önemli katkı sundu. Aynı zamanda Donuk Fırıncılık Ürünleri operasyonunun Besler bünyesine dahil edilmesi ve Kerevitaş’tan Besler’e dönüşüm sürecinde yürütülen kurumsal çalışmalara öncülük etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Altınkılınç, aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra ABD’de MBA eğitimini tamamladı.

#Yıldız Holding
#Mert Altınkılınç
#Gıda Grubu Başkanı
#Organizasyonel Değişim
#Stratejik Büyüme
#Ekonomi
