Ekonomi


 | Ümit Buget

Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak! Piyasaların karar metni beklentisi

Yurt içinde piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. İşte piyasanın beklentisi de dahil olmak üzere tüm detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 13:49

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren Ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, piyasalar rotayı Merkez Bankası’na çevirdi.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. 2025 Aralık ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 35,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Ekonomistler, Ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ HANGİ YÖNDE?

Piyasalarda "karar metni" beklentisi Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

Küresel piyasalar ve dış dengeler takipte TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu! Merkez Bankası duyurdu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
