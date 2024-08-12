Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

12 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 12:45

Yıllık izin hesabı çalışılan kurumda birinci yılını dolduran her çalışan için yapılıyor. 1 yıldan 5 yıla kadar çalışma süresi olanlar 14 gün 5-15 yıl arasında hizmet yılı olanlar ise 20 şeklinde yıllık izin alabiliyor. Yıllık izin hesabı farklı iş kollarına göre değişebiliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ise yıllık izinlerin daha esnek kullanılmasına olanak tanıyacak yeni bir karar aldı. İşte tüm detaylar…

KDK’DAN YILLIK İZİN HESABI İÇİN KARAR!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "yıllık izinler en fazla üç parçaya bölünebilir" yönündeki uygulaması KDK’nın radarına girdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu şekilde bir uygulamanın uygun olmadığını belirterek yıllık izin sınırlamasının kaldırılmasın talep etti.

ÇALIŞAN İSTEDİĞİ KADAR BÖLEBİLİR

KDK, "Yıllık izinlerin bölünmesi konusunda herhangi bir sınır getirilemez" diyerek, çalışanların izinlerini istedikleri kadar bölmelerine imkân tanınması gerektiğini vurguladı.

Sabah Gazetesi’nden yer alan habere göre, Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nde görevli bir çalışan yıllık iznini küçük parçalara bölerek kullanmak istedi. Ancak, genel müdürlük, çalışana iznini sadece 3’e bölebileceğini söyledi.

KDK İNCELEME BAŞLATTI

Gelişmenin ardından çalışan mağdur olduğunu ifade ederek KDK’ya başvurdu. KDK Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi nedeniyle başvuruyu hızlıca değerlendirerek inceleme başlattı.

KDK Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek açıklama talep etti.

UYGULAMA İPTAL EDİLMELİ

KDK, inceleme sonucunda izinlerin en fazla üçe bölünebileceği yönündeki uygulamanın iptal edilmesi gerektiğine karar verdi. Çalışanların anayasal haklarına ve yasal haklarına dikkat çekildi. Bu kararla kamu çalışanlarının yıllık izinlerini esnek bir şekilde, istedikleri kadar bölerek kullanabilmelerinin yolu açıldı.

DAHA ESNEK YAKLAŞIM

KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ilettiği yazıda, mevcut uygulamanın ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Düzenlemenin 30 gün içinde kuruma bildirilmesi zorunluluğunu vurguladı.

Bu karar sayesinde, kamu çalışanları ile kurum yönetimi arasında uzlaşı sağlanarak, izin kullanımı konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenmiş olacak.