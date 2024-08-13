Yıllık izin ücreti için kritik detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Süreyi kaçırana ödeme yok

13 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:27

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Yıllık izin hesabı için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Artık bu şekilde kullanılabilecek

Yıllık izin ücreti, çalışanın hizmet süresi ve prime esas kazancına göre belirleniyor. İş Kanunu’nda belirtilen sürelere göre işçi yıllık izin ücretinden vazgeçemez. İşçinin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını kanıtlama yükümlülüğü ise işverene ait. İşten ayrılan ve kullanılmayan yıllık izin ücretini işçinin 5 yıl içinde bu parayı talep etmesi gerekiyor.

YILLIK İZNİ İŞVEREN KANITLAMAK ZORUNDA

Bazı işverenler işten çıkan çalışanın yıllık izin ücretini ödememek için çeşitli yollara başvuruyor. İşçinin kullanmadığı izinleri kullanmış gibi gösteriliyor. İşçinin izinlerini kullandığını kanıtlamak zorunda olan işveren imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile bu durumu kanıtlamak zorunda.

Yargıtay iznin fiilen kullanılıp kullanılmadığının belirsiz olduğu durumlarda mahkemelerce işçinin beyanının sorulması gerektiği yönünde kararlar veriyor.

YILLIK İZİN İÇİN BEŞ YIL DETAYI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, işçi işten hangi sebeple çıkartılmış olursa olsun yıllık izin ücreti hakkına sahiptir. İşten çıkan işçi 5 yıl içinde işverenden bu ücreti talep ederek hakkına kavuşuyor. İşveren ödemeyi reddettiği takdirde bu beş yıllık sürede dava açılması gerekiyor. Beş yıllık zamanaşımı süresi dolduktan sonra izin parası alınamaz.

YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Kullanılmayan yıllık iznin parası, ödemenin yapıldığı aydaki prime esas kazanç matrahına dahil edilir. Aylık toplam matrah asgari ücretin 7,5 katı ve altında ise brüt izin ücretinden yüzde 14 sosyal güvenlik primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden ödeme yapılır.

Aylık toplam matrahın asgari ücretin 7,5 katını aşan kısmı prim kesintisine tabi tutulmaz. Bu kısımdan sadece gelir vergisi kesilir.