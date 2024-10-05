Yükselen petrol fiyatlarının maliyeti süpermarketteki gıdadan arabanızın deposuna kadar etkileyebilir

05 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:07

Yükselen petrol fiyatları konusunda vatandaş endişeli. Orta Doğu'da çatışmalar derinleşirken, petrol fiyatlarındaki artış yakından izleniyor. Çatışmaların yoğunlaşmasıyla ham petrolün fiyatı bu hafta yaklaşık yüzde 10 artarak varil başına 78 dolara çıktı. Petrolün maliyeti süpermarketteki gıda fiyatından arabanızın deposunu doldurmanın maliyetine kadar her şeyi etkileyecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, bir varil Brent ham petrolü neredeyse 130 dolara ulaştı. Birçok ülkenin Covid salgını ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından sonra petrol fiyatlarındaki keskin artıştan yeni yeni kurtulmaya başlamasıyla birlikte son olarak Orta Doğu ateş hattına döndü. Varil başına 78 dolara kadar olan yükseliş alarm zillerinin çalması neden oldu. Petrol fiyatlarının artması piyasalarda enflasyonu olumsuz etkileyebilir.

YÜKSELEN PETROL FİYATLARININ MALİYETİ ZORLAYABİLİR

Petrolün maliyeti süpermarketteki gıda fiyatından arabanızın deposunu doldurmanın maliyetine kadar her şeyi etkiler. Gıda gibi mallar teslim eden bir şirket daha yüksek yakıt maliyetlerinden etkilenirse, fiyatlarını da yükseltmesi muhtemeldir. Bu artan maliyetler daha sonra gıdayı bize, tüketiciye satan süpermarketler tarafından yansıtılabilir. Yaşam maliyeti artar.

Mağazaya gidip satın aldığımız her şey taşınmış ve taşınmış şeylerden yapılmıştır. Yakıt maliyetlerindeki artış her şeye yansıma eğilimindedir.

Analistler İsrail'in İran'ın petrol sektörüne saldırmaya karar vermesi halinde, Brent ham petrolünün fiyatındaki artışın pompalardaki dolum maliyetini "oldukça hızlı" artırabileceğini söylüyor. Bu senaryo Türkiye'deki genel enflasyonu da tehdit edebilir.

Petrol fiyatlarının artışı enflasyon oluştururken aynı zamanda tüketim, yatırım ve hisse senedi piyasaları üzerinde de negatif etkiye sahiptir. Bu artışın kalıcı olması durumunda istihdamda düşecektir.

Bu durum, merkez bankalarının enflasyon hedeflerini ve salgın sonrası ekonomik toparlanmayı tehdit edebilir. Birçok yorumcu, petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara tırmanması ihtimali üzerinde duruyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI TIKANABİLİR

BBC'de yer alan habere göre, İran'ın petrol üretiminin doğrudan etkisi tek endişe konusu değil. Bölgedeki herhangi bir tırmanışın, toplam deniz ticaretinin yaklaşık üçte birini oluşturan, büyük miktarda petrol tankerinin geçiş yaptığı, nispeten dar bir kanal olan Hürmüz Boğazı'nı tıkaması riski bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kendisine uygulanan yaptırımların ardından dünyanın daha da bağımlı hale geldiği sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) beşte birinin taşındığı yol burası olarak biliniyor. Asya, Basra Körfezi'nden çıkan petrol ve doğalgaz akışına fiziksel olarak en fazla bağımlı olan bölgedir ve bir tırmanışın ani etkisi önemli olacaktır.