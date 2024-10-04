Petrol fiyatları 20 dolar birden artacak! İran'ın 'Petrol Adası' Kharg için çarpıcı iddia

04 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:09

İsrail'in Lübnan saldırıları sonrası İran'ın İsrail'e füze yollaması petrol piyasalarını hareketlendirdi. Bölgede yaşanacak üretim ya da tedarik kesintileri petrol fiyatlarını etkileyecek. İsrail'in İran petrol ihracat üssü Kharg Adası'nı vurma ihtimali de piyasaları tedirgin etti. Dünyanın önemli finans kurumlarından Goldman Sachs petrol fiyatlarının 20 dolar birden artabileceğini ifade etti. Peki, Kharg Adası neden önemli?

Petrol piyasaları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere odaklandı. İsrail'in Gazze saldırıları birinci yılına girmeye hazırlanırken gerilim tüm bölgeye yayıldı. İsrail-İran arasındaki karşılıklı çatışmalar İran​ füze saldrıları ile doruk noktasına ulaştı. Petrol fiyatları​ geçtiğimiz haftalarda 70 doların altına kadar gerilerken gelişmeler sonrası 77 dolar bandını kırdı. Goldman Sach petrol fiyatları konusunda uyarırken uzmanlar, Hürmüz Boğazı​'daki petrol taşımacılığının tehlikeye düşeceği konusuna dikkat çekti.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI FİYATLARI KÖRÜKLEDİ

Petrol Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından Ocak 2023'den bu yana en yüksek haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. İsrail'in İran'ın petrol sahalarını vurma olasılığı da petrol fiyatlarını destekledi. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama gelmemesi de petrol tesisleriyle ilgili endişeleri artırdı.

Öte yandan İsrail'den sürekli gerginlikleri yükselten açıklamalar geliyor. İsrail, Beyrut'taki faaliyetlerini artırırken bu hafta İran'a misilleme yapacağını açıkladı. Libya'daki petrol üretiminin tüm sahalarda yeniden başlaması arzı güçlendirdi. Çin ekonomisinden gelen daralma endişeleri fiyatları baskılarken ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler talep tarafındaki endişeleri dindirdi.

ÇARPICI İDDİA

Goldman Sachs'ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, CNBC’ye petrol piyasaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uzman isim İsrail’in İran’a yönelik bir misilleme yapması durumunda, İran’ın petrol üretiminde yaşanacak günlük 1 milyon varillik bir düşüşün, petrol fiyatlarını varil başına 20 dolara kadar artırabileceğini söyledi. Struyven, bu senaryonun, OPEC+'nın üretim artırmaktan kaçınması durumunda gerçekleşeceğini anlattı.

KHARG ADASI DETAYI

Struyven, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önemli OPEC+ üyeleri, üretim kayıplarını telafi ederse, artışın varil başına 10 dolar civarında kalabileceğini ihtimalini de dillendirdi. MST Marquee enerji analisti Saul Kavonic İran'ın petrol ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştirdiği Kharg Adası’nın, olası bir misilleme durumunda hedef haline gelebileceğini ifade ederek yeni tehlikeye dikkat çekti.

Uzmanlar Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol taşımacılığının sekteye uğraması halinde petrol fiyatlarının etkilenebileceğini de ifade ediyor. Hürmüz Boğazı dünya petrol taşımacılığının büyük bir kısmını gerçekleştiriyor. İran daha önceki açıklamalarında petrol sektörünün zarar görmesi durumunda Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri aksatma tehdidinde bulundu.

KHARG ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

İran'ın petrol adası olarak bilinen Kharg Adası, Basra Körfezi'nde ülkenin kuzey kıyılarına sadece 24 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ı buradan yapılıyor. İsrail tarafından adaya yapılacak bir saldırının petrol fiyatlarını yüzde 5 yükseltebileceği iddia ediliyor. Böyle bir durum İran'ın Çin'e yapacağı ihracatı da büyük oranda etkileyebilir.