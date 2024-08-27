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Yumurta fiyatı zamlandı! Yaşlı, az yumurtlayan tavuklar kesime gönderildi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 13:36 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:54

Okulların açılmasına kısa bir süre kala yumurta fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Yumurta fiyatlarına zam yapıldı. Yaşlı ve az yumurtlayan tavukların kesime gitmesi ve yumurtalardaki arz talep dengesizliği zammın gerekçeleri olarak gösterildi.

Mutfaklarımızın sevilen besini yumurta için kötü haber geldi. Yumurta fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de yumurta fiyatları arttı. toptan satışta yumurtanın adedine 35 kuruş zam yapıldı.

YUMURTAYA ZAM GELDİ

Yumurtalardaki arz talep dengesizliği fiyatların zamlanmasına neden oldu. 

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, üreticiler son 2 aydır maliyet altında satış yapıyor. Kar etmeyen üretici elindeki tavukları kesime gönderdi.

KUŞ GRİBİ TEHDİDİ SARSMIŞTI

Geçtiğimiz yıl kuş gribi salgını Türkiye'yi de etkilemişti.

Salgınla Denizli'de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı'da  yaklaşık 5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi.

Olay sonrası marketlerde adedi 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı mart ortasında 3 lira oldu.

Yumurta fiyatı zamlandı! Yaşlı, az yumurtlayan tavuklar kesime gönderildi - 1. Resim

FİYATINA 35 KURUŞ ZAM 

Yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve Kayseri'de fiyatlar ürün başına 35 kuruş zamlandı.

Afyonkarahisar'da yumurtanın tanesi 1,55 liradan 1,90 liraya çıktı.

Kayseride ise fiyat 1,70 TL'den 2,5 TL'ye yükseldi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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