Yumurta fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Son iki haftadır yükseliş trendinde olan yumurta fiyatlarında bu hafta da artış sürdü. Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri'de toptan satış fiyatlarına yeniden zam geldi.

Geçtiğimiz hafta 40 ila 70 kuruş arasında yükselen toptan yumurta fiyatlarına, bu hafta ortalama 10 kuruşluk bir artış daha eklendi.

AFYON VE KAYSERİ’DE FİYATLAR TIRMANIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre, sektör temsilcileri bu artışı talepteki yükselmeye bağlıyor. Afyon’da duble yumurtanın toptan fiyatı 3,90 TL’den 4,00 TL’ye çıkarken, Kayseri’de ise aynı ürünün fiyatı 3,75 TL’den 3,85 TL’ye yükseldi.

Üretici bölgelerdeki fiyat hareketliliğinin, önümüzdeki günlerde market ve bakkal raflarına da yansıması bekleniyor.