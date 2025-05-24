Yumurta fiyatlarında bayram müjdesi: Fiyatı yüzde 50 birden düştü

Son dönemde peş peşe gelen zamlarla tüketicinin gündeminden düşmeyen yumurta fiyatlarında sevindirici bir gelişme yaşandı. Kurban Bayramı öncesinde yapılan indirimle birlikte yumurtanın kolisi ciddi oranda ucuzladı. Özellikle ihracattaki düşüşün etkisiyle iç piyasada oluşan arz fazlası, fiyatların düşmesine neden oldu.

200 TL’DEN 125 TL’YE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda 30’lu koli yumurta 190 ila 200 TL arasında satılırken, güncel fiyatlar 125-130 TL seviyelerine kadar düştü. Üretici ve perakendeciler, bu fiyat düşüşünün yalnızca bayram dönemiyle sınırlı kalmayabileceğini, yaz aylarında üretimin artmasıyla birlikte fiyatların daha da gerileyebileceğini öngörüyor.

İHRACAT AZALDI, YUMURTA İÇ PAZARA KALDI

ABD ve Irak gibi ülkelere yapılan yumurta ihracatının durmasıyla birlikte, üretim iç pazara yöneldi. Arzın artmasıyla birlikte raflardaki fiyatlar düşüşe geçti. Bu durum, tüketici davranışlarında da belirgin bir değişikliğe yol açtı. Daha önce bütçesi el vermeyen vatandaşlar sadece tek tek yumurta alırken, artık koliyle yumurta almaya başladı.

Yumurta fiyatlarındaki düşüş, hem satışları hem de pazardaki hareketliliği artırdı. Şu anda adet fiyatı ortalama 4 ila 4,5 TL arasında değişen yumurta, yeniden sofralardaki yerini sağlamlaştırdı.