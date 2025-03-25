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 | Banu İriç

Yumurtada yeni karar Resmî Gazete’de! Bakanlık frene bastı

Yumurta fiyatlarındaki artışa karşı yeni önlem geldi. Ticaret Bakanlığı, iç piyasada fiyatları dengelemek için ihracata uygulanan kesintiyi önemli ölçüde artırdı. Bu kararla, yurtdışına satışta frene basılacak, yumurta öncelikli olarak sofralarımıza gelecek.

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Yumurtada yeni karar Resmî Gazete’de! Bakanlık frene bastı
KAYNAK:
Resmi Gazete
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 01:02

Ticaret Bakanlığı, artan iç piyasa fiyatlarını dengelemek ve yurtiçindeki arzı artırmak amacıyla sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisini üç katına çıkardı. Yapılan düzenlemeyle ihracatçılardan kilogram başına alınan kesinti 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi. Bu kararla birlikte, ihracatın yavaşlatılması ve yumurtanın iç piyasada kalması hedefleniyor.

YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşların makul fiyatlarla ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Bilindiği üzere, 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sentlik kesinti uygulanmaya başlanmıştı. Ancak düzenlemenin ardından, yurt dışı talebin yüksek seyretmesi ve fiyatlardaki yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi üzerine yeni bir adım atıldı.

YUMURTA İHRACATINDA FON YÜKSELDİ

Ticaret Bakanlığı, 25 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 9693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda fon kesintisinin 1,5 dolara yükseltildiğini duyurdu.

Bakanlık, önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliği içinde, gıda arz güvenliğini korumak ve piyasalarda oluşabilecek spekülasyonları önlemek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kamuoyuna, fiyat istikrarı ve gıda güvenliği açısından bu tür önlemlerin gerektiğinde kararlılıkla alınacağı mesajı verildi.

https://x.com/ticaret/status/1904287357614145651

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#Ekonomi
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