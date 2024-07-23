Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

23 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:30

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ‘Bacasız Sanayi’ olarak adlandırılan Turizm sektöründe beklenilen yoğunluk bir türlü yaşanmadı.

Turistlerin Antalya, Fethiye, Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi ünlü tatil bölgelerimiz yerine yurt dışındaki tatil bölgelerini seçmesi de dikkat çekti.

Yurt dışındaki tatil bölgelerini tercih etmesinin sebeplerini araştırdığımızda ise en büyük sebep fahiş fiyat politikaları oldu.

YUNAN ADALARINA TÜRK AKINI

Geçtiğimiz sene Türk vatandaşlara vizeyi kaldıran Yunanistan, bu yaz sezonunda Türk tatilcilerin akınına uğradı.

Bazı Türk işletmecilerde Yunanistan’ın bu kararından dolayı vatandaşların kendi ülkelerini tercih etmediklerini dile getirse de, vatandaşlar bu durumun en büyük sebebi olarak ülkemizdeki tatil bölgelerinin pahalı olmasını gösteriyor.

YUNAN ADALARINDA 7 GÜNLÜK TATİL FİYATI NE KADAR?

Bir haftalık tatil yapmak isteyen 2 kişi Yunanistan ve Türkiye'deki otelleri araştırdığında 100 bin TL'lik bir farkla karşı karşıya kalıyor.

Yunanistan’da 6 gece 7 gün kahvaltı dahil 5 yıldızlı otel fiyatına baktığımızda 38.155 TL’lik bir ödeme çıkarken, Antalya’da 6 gece 7 gün kahvaltı dahil otel fiyatına baktığımızda ise 138.600 TL’lik bir ödeme çıkıyor karşımıza.

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk da bu konuyla ilgili yaşadığı bir durumu tgrthaber.com'a anlattığında şu ifadeleri kullanıyor:

Kurban Bayramı’nda ailesiyle birlikte Yunanistan’ın ‘Kos’ adasına gittiğini belirten Kuk, 3 gece 4 gün için konakladıkları otele 625 Euro ödediklerini, aynı dönemde Antalya’da bir otelden aldığı fiyatın ise 96 bin TL olduğunu ifade etti.

Her akşam dışarıda yemek yediklerini belirten Hamit Kuk; Yunanistan’da bir balık restoranında 4 kişilik yemek için 125 ile 130 Euro arasında hesap ödediklerini ancak Antalya’da aynı menüyü 6 ile 9 bin TL ödediklerini söyledi.