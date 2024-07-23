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Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:30
Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Türkiye’nin tatil bölgelerinde yaşanan boşlukların sebepleri araştırılmaya devam ediyor. Geçen senelere göre oranla bariz bir fark yaşanan tatil bölgelerimizde, fahiş fiyat politikaları başlıca sebeplerin başında geliyor. Antalya ve Yunanistan'ı karşılaştırdığımızda 5 yıldızlı oteller arasında neredeyse 100 bin TL'lik fark olduğu ortaya çıktı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ‘Bacasız Sanayi’ olarak adlandırılan Turizm sektöründe beklenilen yoğunluk bir türlü yaşanmadı.

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 1. Resim

Turistlerin Antalya, Fethiye, Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi ünlü tatil bölgelerimiz yerine yurt dışındaki tatil bölgelerini seçmesi de dikkat çekti.

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 2. Resim

Yurt dışındaki tatil bölgelerini tercih etmesinin sebeplerini araştırdığımızda ise en büyük sebep fahiş fiyat politikaları oldu.

YUNAN ADALARINA TÜRK AKINI

Geçtiğimiz sene Türk vatandaşlara vizeyi kaldıran Yunanistan, bu yaz sezonunda Türk tatilcilerin akınına uğradı.

Bazı Türk işletmecilerde Yunanistan’ın bu kararından dolayı vatandaşların kendi ülkelerini tercih etmediklerini dile getirse de, vatandaşlar bu durumun en büyük sebebi olarak ülkemizdeki tatil bölgelerinin pahalı olmasını gösteriyor.

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 3. Resim

YUNAN ADALARINDA 7 GÜNLÜK TATİL FİYATI NE KADAR?

Bir haftalık tatil yapmak isteyen 2 kişi Yunanistan ve Türkiye'deki otelleri araştırdığında 100 bin TL'lik bir farkla karşı karşıya kalıyor.

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 4. Resim

Yunanistan’da 6 gece 7 gün kahvaltı dahil 5 yıldızlı otel fiyatına baktığımızda 38.155 TL’lik bir ödeme çıkarken, Antalya’da 6 gece 7 gün kahvaltı dahil otel fiyatına baktığımızda ise 138.600 TL’lik bir ödeme çıkıyor karşımıza.

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 5. Resim

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk da bu konuyla ilgili yaşadığı bir durumu tgrthaber.com'a anlattığında şu ifadeleri kullanıyor:

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 6. Resim

Kurban Bayramı’nda ailesiyle birlikte Yunanistan’ın ‘Kos’ adasına gittiğini belirten Kuk, 3 gece 4 gün için konakladıkları otele 625 Euro ödediklerini, aynı dönemde Antalya’da bir otelden aldığı fiyatın ise 96 bin TL olduğunu ifade etti.

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var - 7. Resim

Her akşam dışarıda yemek yediklerini belirten Hamit Kuk; Yunanistan’da bir balık restoranında 4 kişilik yemek için 125 ile 130 Euro arasında hesap ödediklerini ancak Antalya’da aynı menüyü 6 ile 9 bin TL ödediklerini söyledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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