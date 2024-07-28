Yurt dışı çıkış harcı zammı Meclis'te kabul edildi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 00:14
TBMM Genel Kurulu’ndaki, Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi görüşmelerinde, 150 lira olan mevcut yurt dışı çıkış harcını zam getirerek 500 liraya yükselten 51'inci madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik teklifin görüşmeleri sürüyor.
Teklifin ikinci bölümünde bulunan ve yurt dışı çıkış harcını 150 liradan 500 liraya çıkarmayı hedefleyen 51'inci madde onaylandı.
YURT DIŞI HARCINDAN KİMLER MUAF?
TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un yaptığı açıklamaya göre bu kişiler yurt dışı çıkış harcı ödemekten muaf tutuldu:
- Yurt dışında oturma izni olanlar
- 7 yaşından küçük çocuklar
- Pasavan sahipleri (Sınır bölgelerinde yaşayanlar için verilen belge)
- KKTC’ye gidenler
- Ticari amaçlı seyahatler
Kaynak: tgrthaber.com