Yurt dışı çıkış harçları tarih oluyor! Gelir İdaresi Başkanlığı SMS gönderdi: 1 Ocak itibariyle değişiyor

24 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:30

2025 itibarıyla harç pulu işlemleri tamamen dijitale taşınıyor. Yurt dışına çıkış harcı artık online ödeme kanalları, GİB Mobil, yetkili bankaların sistemleri, PTT şubeleri, havalimanı kioskları ve vergi daireleri üzerinden kolayca ödenebilecek.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranı netleşti

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranı netleşti

Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı​ (GİB), 1 Ocak 2025​ itibariyle yurt dışı çıkış harcındaki değişikliklere ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajı gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, havalimanlarında harç pulu alarak ödeme uygulaması tarihe karışıyor. Yeni yıldan itibaren, yurt dışı çıkış harcı çeşitli dijital ve fiziki kanallar üzerinden ödenebilecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENECEK?

2025 yılından itibaren, yurt dışı çıkış harcı şu kanallar üzerinden ödenebilecek:

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)

GİB Mobil Uygulaması

Yetkili bankaların online işlemleri

PTT şubeleri

Havalimanları ve sınır kapılarındaki kiosklar

Vergi daireleri

HARÇ ÜCRETİNE YÜZDE 43,93 ZAM

Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından, 2025 yılı için yurt dışı çıkış harcı ücretine de zam geldi. 2024 yılında 500 TL olan harç bedeli, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93 artışla 719,7 TL olacak. Vatandaşların seyahat planlarını yaparken bu değişiklikleri dikkate alması gerektiği vurgulanıyor. Yeni ödeme yöntemlerinin kullanıma sunulmasıyla, havalimanlarında yaşanan yoğunluğun azalması hedefleniyor.