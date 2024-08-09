Yurt dışı sipariş için yeni sistem! Her alışveriş adım adım takip edilecek: İşte tüm detaylar...

09 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:56

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Resmi Gazete’de geçtğimiz hafta yayımlanan karara göre, yurt dışından satın alınan ürünler için aylık gümrük muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya indirildi. Avrupa Birliği dışı ülkelerden satın alınan ürünler için gümrük vergisi %60'a çıkarıldı.

Pek çok tüketici karara tepki gösterirken Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün her alışverişin takip edilmesi için şirketlere tebligatta bulunulduğu iddia edildi.

HER SİPARİŞ BİLDİRİLECEK

CNBC-e’de yer alan habere göre, Gümrükler Genel Müdürlüğü, yurt dışından yapılan alışverişler için yeni bir adım attı. Buna göre Türkiye’ye gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden geldiği dijital ortamda Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Kargo ve lojistik şirketleri her paket için bu bildirimi yapacak.

15 AĞUSTOS’A YETİŞTİRİLECEK

Böylelikle kimin yurt dışından hangi alışveriş sitesinden ürün aldığı öğrenilebilecek. Coğrafi sınırlama yapılmaksızın tüm ülkelerden gelen paketler için bu uygulama yürürlüğe girecek.

YANLIŞ BİLGİ CEZALANDIRILACAK

Öte yandan yeni sistemin 15 Ağustos’a yetiştirilmesi bekleniyor. Yeni sistemin basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinde "pazaryeri" isimli bir alan oluşturularak yapılması talep edildi. Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak.

ALIŞVERİŞLER DÜŞECEK

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’ye hızlı kargo ya da posta yoluyla getirilen ürünler için gümrük vergileri artırıldı.

Buna göre, gümrük müşaviri olmaksızın çekilebilecek ürünler için toplam değer sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

Sınır, 2009’da 1500 euro olarak belirlendi. Sonrasında 150 euroya, şimdi de 30 euroya düşürüldü.

Yeni önlemler kapsamında yurt dışından alışverişlerin, gümrük müşaviri bedeli, gümrük vergisi ve ek gümrük vergisi yükü sebebiyle büyük oranda düşeceği hesap ediliyor.