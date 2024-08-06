Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı

06 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:40

Yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan vergi oranlarında artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen eşyalar için belirlenen maktu vergi oranları değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte, yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 Euro’ya düşürüldü. İlaç cinsi alışverişte limit ise 1500 Euro oldu.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan kararın sebeplerini ve sürecin nasıl işleyeceğini tgrthaber.com Özel Haber Editörü Emir Yücel'e değerlendiren ünlü Ekonomist Muhammet Bayram kritik mesajlar verdi.

YURT DIŞINDAN YAPILAN ALIŞVERİŞLERE EKSTRA VERGİ

Yurt dışından yapılan alışverişe ilişkin kotalar düşürüldü ve buna ilişkin ilave vergiler getirildi. Malumunuz olduğu üzere bazı ürünler yurt dışında çok daha ucuz hale geldi. Aynı markanın bile aynı ürünü Türkiye'de satış fiyatının daha yüksek, yurt dışında daha ucuz olduğu anlaşıldı. Bunların önünü almak için ekstra önlem alındı ve bu işin ticaretini yapanlar ortaya çıktı.

Günlük alışveriş limiti 150 Euro'ydu. Yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti bu 30 Euro’ya düşürüldü. Ve şu anda ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen yani ticari olmayan kıymeti 30 Euro’ya geçmeyen eşyalar ve kıymeti 1500 lirayı geçmeyen ilaç cinsi eşyalar üzerinden burada bir doğrudan vergi alınacak.

Avrupa Birliği ülkelerinden gelirse eğer %30 diğer ülkelerden gelirse %60 seviyesinde olacak.

"LÜKS ÜRÜNLERE VERGİ İLAVESİ YAPILACAK"

Eğer bu ÖTV dördüncü sayılı listede yer alan bir eşya ise o da lüks tüketime konu eşyalar yani; Cep telefonu, piller, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, pedikür, manikür malzemeleri, süs eşyaları, havyar, kürkler, kulaklık, amfi, kamera ve ses kayıt cihazları. Bu ürünlerin hepsi lüks olarak geçiyor.

Bu ürünler ise burada ilave yüzde yirmilik tek bir maktu, vergi ilave edecek. Yani yüzde otuzluk, yüzde altmışlık oranlara yüzde yirmi ilave edecek. Eğer bu oranları aşıyorsa yani 30 Euro’yu aşıyorsa yapmış olduğunuz alışveriş, gümrük tarifesine konu bir şekilde alışveriş yapacaksınız.

Yani bunun için neler girecek? Tabi gümrük vergisi var, özel tüketim vergisi var. Gümrük sunum ücreti var. Damga pul ücretleri var. Yani Çin’den bir ürün sipariş ederse ki teknolojik olarak ağırlıklı Çin’den sipariş ediliyor. 100 liralık bir ürün 216 liraya yükseliyor diyebiliriz.