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Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:40
Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile yurt dışından alışveriş limiti ve vergi oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. Alışveriş limiti 30 Euro'ya düşerken, AB ve AB dışından gelen kargolara farklı vergi zamları yapıldı. Alınan bu yeni kararların detaylarını tgrthaber.com'a anlatan ünlü ekonomist Muhammet Bayram, alınan bu kararın sebeplerini ve sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

Yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan vergi oranlarında artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen eşyalar için belirlenen maktu vergi oranları değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte, yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 Euro’ya düşürüldü. İlaç cinsi alışverişte limit ise 1500 Euro oldu.

Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı - 1. Resim

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan kararın sebeplerini ve sürecin nasıl işleyeceğini tgrthaber.com Özel Haber Editörü Emir Yücel'e değerlendiren ünlü Ekonomist Muhammet Bayram kritik mesajlar verdi.

Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı - 2. Resim

YURT DIŞINDAN YAPILAN ALIŞVERİŞLERE EKSTRA VERGİ

Yurt dışından yapılan alışverişe ilişkin kotalar düşürüldü ve buna ilişkin ilave vergiler getirildi. Malumunuz olduğu üzere bazı ürünler yurt dışında çok daha ucuz hale geldi. Aynı markanın bile aynı ürünü Türkiye'de satış fiyatının daha yüksek, yurt dışında daha ucuz olduğu anlaşıldı. Bunların önünü almak için ekstra önlem alındı ve bu işin ticaretini yapanlar ortaya çıktı.

Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı - 3. Resim

Günlük alışveriş limiti 150 Euro'ydu. Yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti bu 30 Euro’ya düşürüldü. Ve şu anda ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen yani ticari olmayan kıymeti 30 Euro’ya geçmeyen eşyalar ve kıymeti 1500 lirayı geçmeyen ilaç cinsi eşyalar üzerinden burada bir doğrudan vergi alınacak.

Avrupa Birliği ülkelerinden gelirse eğer %30 diğer ülkelerden gelirse %60 seviyesinde olacak.

Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı - 4. Resim

"LÜKS ÜRÜNLERE VERGİ İLAVESİ YAPILACAK"

Eğer bu ÖTV dördüncü sayılı listede yer alan bir eşya ise o da lüks tüketime konu eşyalar yani; Cep telefonu, piller, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, pedikür, manikür malzemeleri, süs eşyaları, havyar, kürkler, kulaklık, amfi, kamera ve ses kayıt cihazları. Bu ürünlerin hepsi lüks olarak geçiyor.

Yurt dışı sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dikkat! Uzman isimden yeni vergi uyarısı - 5. Resim

Bu ürünler ise burada ilave yüzde yirmilik tek bir maktu, vergi ilave edecek. Yani yüzde otuzluk, yüzde altmışlık oranlara yüzde yirmi ilave edecek. Eğer bu oranları aşıyorsa yani 30 Euro’yu aşıyorsa yapmış olduğunuz alışveriş, gümrük tarifesine konu bir şekilde alışveriş yapacaksınız.

Yani bunun için neler girecek? Tabi gümrük vergisi var, özel tüketim vergisi var. Gümrük sunum ücreti var. Damga pul ücretleri var. Yani Çin’den bir ürün sipariş ederse ki teknolojik olarak ağırlıklı Çin’den sipariş ediliyor. 100 liralık bir ürün 216 liraya yükseliyor diyebiliriz.

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Kaynak: tgrthaber.com
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