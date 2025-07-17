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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Yurt dışı yerleşikler TL’ye güveniyor: Mevduatlar rekor kırdı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs 2025 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,2 artışla 170,3 milyar dolara ulaştı. Kalan vadeye göre borç stoku ise 222,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bankalar kaynaklı stok artarken, Merkez Bankası’nın yükümlülükleri azaldı. Yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası cinsinden mevduatları önemli ölçüde artış gösterdi. Döviz kompozisyonunda ise ABD doları ve Euro'nun payı öne çıktı.

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Yurt dışı yerleşikler TL’ye güveniyor: Mevduatlar rekor kırdı
KAYNAK:
TCMB
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 11:19

’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, Mayıs 2025 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 170,3 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları içeren kalan vadeye göre dış borç stoku ise 222,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşikler TL’ye güveniyor: Mevduatlar rekor kırdı

kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,1 artışla 73,9 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası’nın yükümlülükleri yüzde 0,6 oranında azalarak 29,6 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşikler TL’ye güveniyor: Mevduatlar rekor kırdı

Yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 7,8 azalarak 12 milyar dolar seviyesine geriledi. Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatı yüzde 1,2 azalışla 18,8 milyar dolar olurken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 artarak 20,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, TL cinsinden mevduatlar ise yüzde 9,9 artışla 22,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Yurt dışı yerleşikler TL’ye güveniyor: Mevduatlar rekor kırdı

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 2 artarak 66,8 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,5 oranında artarak 62,1 milyar dolara çıkarken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 25,5 artarak 4,7 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşikler TL’ye güveniyor: Mevduatlar rekor kırdı

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35’i ABD doları, yüzde 27’si Euro, yüzde 23’ü Türk Lirası ve yüzde 15’i diğer para birimlerinden oluştu.

Kalan vadeye göre borç stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 62 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki bankalarda tuttuğu mevduat stoku ise aynı seviyeye yükseldi.

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#türkiye
#bankalar
# Ekonomi
#Finans
#Dış Borç
#Kvdb
#Borç Stoku
#Ekonomi
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