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Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Hava yolu şirketlerinden uyarı: 1 Ocak'ta başlıyor

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 16:09 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:45
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Hava yolu şirketlerinden uyarı: 1 Ocak&#039;ta başlıyor

Havayolu şirketleri, 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışı çıkış harç pullarının dijitalleşeceğini belirterek yolculara önemli bir hatırlatmada bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), Pegasus​, AJet​ ve SunExpress, yolcularını yurt dışı çıkış harcı ödeme yöntemlerinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirdi. Havayolu şirketleri tarafından yapılan açıklamalara göre, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla basılı yurt dışı çıkış harç pulu uygulaması sona eriyor. Bu değişiklikle birlikte, harç ödemeleri artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Hava yolu şirketlerinden uyarı: 1 Ocak'ta başlıyor - 1. Resim

YENİ ÖDEME KANALLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemesi doğrultusunda, yurt dışı çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet/mobil şubeleri, vezneleri ve ATM’leri, PTT şubeleri, vergi daireleri ile havalimanlarındaki kiosklar üzerinden yapılabilecek. Bu tarihten sonra havalimanlarında yer alan veznelerden harç pulu satışı yapılmayacak.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Hava yolu şirketlerinden uyarı: 1 Ocak'ta başlıyor - 2. Resim

HAVALİMANI KİOSKLARI YENİLENDİ

Yeni döneme hazırlık kapsamında, havalimanlarındaki yurt dışı çıkış harç pulu otomatları da dijital ödeme sistemine uygun hale getirildi. Yolcular​, bu kiosklar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde harç ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.

Pegasus’un internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemesi doğrultusunda, 1 Ocak 2025 itibarıyla basılı harç pulu uygulaması sona ermektedir. Bu değişiklik ile yolcularımızın ödeme işlemlerini dijital platformlar üzerinden daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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