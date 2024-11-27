Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Üst limit değişti: Kargo ücreti de fiyata eklenecek

27 Kasım 2024 11:29 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:57

Yurt dışı alışverişlerine ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, posta ve kargo yoluyla gelen ürünlerin kargo masrafları, eşyanın kıymetine eklenecek. Eğer toplam tutar, kargo ücretiyle birlikte 30 euroyu aşarsa, gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti almak zorunlu olacak. İşte detaylar...

Kredi kartı harcaması en çok yapılan sektör belli oldu! Online alışveriş gözden düştü

Kredi kartı harcaması en çok yapılan sektör belli oldu! Online alışveriş gözden düştü

Ağustos​ ayında yapılan düzenlemelerle, yurt dışından yapılan alışverişlerde vergi oranları ve alışveriş limitlerinde önemli değişiklikler yaşanmıştı. Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 18'den yüzde 30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarmıştı. Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bazı özel ürünler için ek olarak yüzde 20 oranında özel tüketim vergisi uygulanmaya başlamıştı.

YURTDIŞI ALIŞVERİŞLERİNDE YENİ DÜZENLEME​

Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından yapılan alışverişlerde kargo ücretleri de toplam tutara dahil edilecek. Bu durumda, örneğin 29 euroya alınan bir ürünün Türkiye'ye gelmesi için ödenen 2 euroluk kargo bedeliyle toplam maliyet 31 euroya ulaşacak ve 30 euro limitini aşan alışverişler için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek. Bu yeni uygulama, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

KARGO 30 EUROYU AŞARSA NE OLACAK?

30 euroyu aşan ürünler için gümrük işlemleri, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde takip edilecek. Eğer ürünün ağırlığı 30 kilogramı geçiyorsa ve bedeli 30 ile 1500 euro arasında değişiyorsa, bu ürünlerin gümrük beyanı ve tüm işlemleri takip edilecek. Ayrıca, hızlı kargo firmaları, gümrük işlemleri için yetkilendirilmiş temsilciler aracılığıyla gümrük müşavirliği hizmeti sunacak. Ürünlerin 30 kilogramı aşması durumunda ise ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi uygulanacak. Bu değişikliklerle birlikte, yurt dışı alışverişlerinin takibi ve vergilendirilmesi daha sıkı hale geliyor.