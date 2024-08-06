Yurt dışından alışverişe kota geldi! Temu ve Amazon için yeni dönem

06 Ağustos 2024 07:32 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 07:32

Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla birlikte, sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 66 ile yüzde 100 oranında artışa gidildi.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ 30 EURO OLDU

Buna göre posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

15 gün sonra yürürlüğe girecek karara göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti ise 150 eurodan 30 euroya çekildi.

LİMİT AŞILIRSA NE OLUR?

Karara göre 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor.

Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAMI AŞMAMALI

Ayrıca satın alınan ürünün de 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Ürün, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyar ve ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi uygulanıyor.