Yurt dışından ikinci telefona Gümrük engeli! Yeni düzenlemeye göre artık el konulacak

16 May 2024 10:44 - Güncelleme : 16 May 2024 10:53

Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

Hükümet asgari ücret zammına yanaşmıyor! Bu kez ‘düzeltme’ gelebilir: SGK Uzmanı tarih verdi

Yurt dışından telefon getirmeyi planlayanlar kötü haber geldi. Yeni düzenleme devreye alınıyor. Yolcuların beraberinde getirdiği birden fazla telefonu Gümrük Vergisi ödenerek ülkeye sokulmasına yasak geldi. Artık vergisi ödense bile ikinci telefon Türkiye'ye sokulmayacak.

İKİNCİ TELEFONA GÜMRÜKTE EL KONULACAK

Yolcular yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. 2. telefona gümrükte el konulacak. Daha önceki düzenlemeyle de yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN İADE EDİLECEK

Sabah'tan Barış Şimşek’in haberine göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.