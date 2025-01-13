Yurt içi finansal tablo Merkez Bankası tarafından yayımlandı

13 Ocak 2025 15:25 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:33

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla yurt içi finansal tablo belli oldu. Varlıklar 114 trilyon TL, yükümlülükler 123 trilyon TL oldu. Öte yandan, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 6 puan azalarak yüzde 23,3 oldu.

Merkez Bankası finansal hesaplar raporu açıklandı. Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 114 trilyon TL, yükümlülükleri ise 123 trilyon TL oldu.

YURT İÇİ FİNANSAL TABLO ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 6 puan azalarak yüzde 23,3 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde,

bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 0,11'i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYH'nin yüzde 3,4'ü oranında net borç aldı.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde,

toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 60 pay ile öne çıktı. Yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 49'luk pay ile firmaların birbiriyle ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında,

Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 92 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azaldı.