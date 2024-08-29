Yurtiçi Kargo çevreye en duyarlı kargo markası seçildi

29 Ağustos 2024 11:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:35

Türkiye İtibar Akademisi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan Çevreye Duyarlı Markalar Endeksi araştırmasında, Yurtiçi Kargo sektörünün çevreye en duyarlı markası seçildi. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında 5 bin kişiyle görüşme sağlandı.

Yapılan görüşmelerde "Türkiye’nin çevreye en duyarlı firması ya da markası hangisidir? En çevreci bulduğunuz markanın sektörü nedir? Çevreci bulduğunuz markanın projelerini biliyor musunuz?" benzeri sorular yöneltildi. Alınan cevaplar sonucunda en yüksek puanı alan 200 marka İtibar Akademisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, kamuoyu tarafından kargo sektöründe çevreye en duyarlı marka seçilmiş olmanın büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Sürdürülebilir ve çevre dostu projelerimizi büyüterek hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Elektrikli araçlarımız Türkiye’nin her yerinde"

Türkiye’nin her yerinde ve bu operasyona uygun tüm alanlarda elektrikli araçları kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Önyol, 300’ün üzerinde elektrikli araçla müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti.

Son yıllarda özellikle yeşil lojistik ve otomasyon projelerine ağırlık verdiklerini ifade eden Önyol, kısa bir süre sonra Ankara’da da çok büyük bir otomasyon merkezinin inşaatını tamamlamış olacaklarını ve hizmete alacaklarını belirtti. Ankara’da inşa edilen sistemin tek başına saatte 50 binden fazla kargoyu gideceği hatlara ayrıştırabildiğini belirten Önyol, yurtdışında dahi örnek gösterilen otomasyon merkezlerini Türkiye’de inşa ettiklerini ifade etti.

Önyol, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Hepimiz kabul etmeliyiz ki günümüz dünyasının çevresel sorunları, toplumun geleceğini tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. İklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği ve biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunlar, küresel ölçekte olduğu kadar Türkiye’de de acil çözümler gerektirmektedir. Bu sorunlar karşısında, kamu otoriteleri dışında bizim gibi şirketlerin de sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konusunda önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk özel kargo şirketi olarak, 40 yıldan uzun süredir ülke ekonomisine hizmet veren bizler, bu sorumluluğun bilincindeyiz. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, karbon ayak izimizi azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve çevre dostu operasyonlar geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir uygulamaları şirket kültürümüzün merkezine yerleştirdik. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, geri dönüşüm süreçlerini iyileştirmek ve yeşil lojistik uygulamalarını yaygınlaştırmak adına somut adımlar atıyoruz. Filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla güçlendiriyor, dijital dönüşümle birlikte çok büyük ölçüde neredeyse tamamen kağıtsız operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızı sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmek için eğitim programları düzenliyor, sektörümüzde örnek teşkil edecek projeler geliştiriyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, yalnızca bir trend ya da zorunluluk değil; aynı zamanda etik bir yükümlülük ve rekabet avantajıdır. Bu nedenle, her adımımızda çevresel etkilerimizi minimize etmeye, toplum için değer oluşturmaya ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamaya kararlıyız. Geleceğe yönelik hedefimiz, çevreye duyarlı, inovatif ve sürdürülebilir bir iş modeliyle sektörümüzde liderliğimizi pekiştirmektir. Hep birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların kamuoyu tarafından takdir edilmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."