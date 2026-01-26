Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Yuva kuracaklara yıldırım destek

Aile kurumunu güçlendirmek ve yuva kurmayı teşvik etmek için bugüne kadar önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftlere nikah salonunu ücretsiz tahsis ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yuva kuracaklara yıldırım destek
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan etmesinin ardından, aileyi güçlendirecek çalışmalara ağırlık vererek; Aile Çalıştayı düzenleyen, Aile Akademisi’ni başlatan, yeni evlenecek çiftlere nikah ve düğün yardımı yapan Yıldırım Belediyesi, 2026 yılında da yuva kuracak gençlere desteğe devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek olmak ve evliliği teşvik etmek amacıyla; hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak gençlerden nikah salon ücreti almayacak.

Yuva kuracaklara yıldırım destek

GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM

Türk toplumunun merkezinde ailenin yer aldığına işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailenin güçlü olmadığı bir toplumda siyasi, sosyal ve ekonomik mekanizmaların sağlıklı işlemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Aile mefhumunu güçlendirmek için birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve sürekliliğini teşvik eden, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıran, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak olan gençlerimizden, salon ücreti alınmayacak. Bu kararın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.