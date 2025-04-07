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 | Kübra Çelepi

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

Konut kredisi çekeceklerin dört gözle beklediği haber geldi. Türkiye'de enflasyon tarafında güzel haberler gelmeye başladı. Merkez Bankası faiz oranlarını indirdi. Konut kredisi faiz oranları da bu indirimlerden faydalandı ve yüzde 2,59'a kadar geriledi. 10 yıl vadeli 1 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık taksit 31.352 TL'den 27.163 TL'ye düştü. Sektör temsilcileri konut kredisi faiz oranları için kilit hedefi açıkladı. Yüzde 1 faiz oranı artık çok uzak değil.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 15:18

Konut kredisi faiz oranları, ev almak için kredi çekecek milyonlarca vatandaşın radarında. Merkez Bankası'nın faiz indirmeleriyle yüzde 2,59 seviyesine kadar düşen faiz oranları ev sahibi olmak isteyenlere umut oluyor. 10 yıl vadeli 1 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarlarında önemli azalmalar yaşandı. Konut kredisi için son ayın en düşük seviyesini değerlendirmek isteyenler bir yandan da 'konut kredisi faiz oranları daha da düşer mi' sorusunun cevabını arıyor. Sektör temsilcileri uzun vadede faizlerin yüzde 1'in altına çekilmesini kilit bir hedef olarak belirledi.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

KREDİ FAİZLERİNDE BAHAR ESİNTİSİ

Yüksek enflasyon ve faiz ortamında ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen milyonlar için umut verici haberler gelmeye başladı. Türkiye’de son aylarda uygulanan dezenflasyon politikaları meyvesini verirken, konut kredisi faizlerinde beklenen düşüş başladı.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

EV HAYALİ KURANA BÜYÜK FIRSAT

Uzun süredir sabit kalan ve birçok vatandaş için erişilemez hale gelen konut kredisi faizleri, şubat ayı itibarıyla son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme, hayalini erteleyen milyonlarca aile için yeniden ev alma umudu doğurdu. 2024 yılında yüksek faizler nedeniyle ipotekli konut satışları tarihi düşüş yaşamıştı. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı sadece %10,7’ye kadar indi. Bu oran, verilerin tutulmaya başlandığı 2013’ten bu yana görülen en düşük seviyeydi.

Ancak 2025’in ilk iki ayında bu oran yeniden yükselişe geçti ve %14,7’ye çıktı. Sektör temsilcileri bu hareketlenmenin devam etmesini ve yaz aylarıyla birlikte konut pazarında canlılık yaşanmasını bekliyor.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

FAİZLERDE GÖZLE GÖRÜLÜR DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024’te yıllık enflasyonun %71,6 ile zirve yapmasının ardından sıkı para politikalarına hız verdi. Ancak şubat itibarıyla enflasyon %39,05’e kadar gerileyince, TCMB de arka arkaya faiz indirimlerine başladı. Son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yapılan toplam 500 baz puanlık faiz indirimiyle, politika faizi %42,50 seviyesine çekildi. Bu adımlar, bankaların kredi ürünlerine doğrudan yansıdı.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

AYLIK EV TAKSİTLERİ 4 BİN TL AZALDI

Konut kredisi faizleri, yüzde 3,05 seviyesinden yüzde 2,59’a kadar geriledi. Bu düşüş sayesinde örneğin, 1 milyon TL tutarında 10 yıl vadeli bir konut kredisi için:

  • Aylık taksit 31.352 TL’den 27.163 TL’ye geriledi
  • Toplam geri ödeme 502 bin TL azalarak 3,76 milyon TL’den 3,26 milyon TL’ye düştü

Yani sadece faiz düşüşüyle yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

KONUT KREDİLERİ İÇİN HEDEF FAİZ YÜZDE 1

Konut sektörünün kalbi faizlerde atıyor. Uzmanlara göre, konut kredilerinde gerçek hareketlilik, faizlerin %1’in altına inmesiyle başlayacak. Ancak bugünkü oranlar bile geçmiş aylara göre oldukça avantajlı.

Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında:

  • TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesini,
  • Enflasyonun daha da gerilemesini,
  • Bankaların kredi musluklarını daha rahat açmasını bekliyor.

Özellikle ilk kez ev alacak olanlar ve orta gelirli aileler için fırsat kapıları ardına kadar açılabilir. Uzun süredir ev almak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle bekleyenler için şu an tam zamanı olabilir. Faiz oranlarının gerilemesi, taksit tutarlarının düşmesi, geri ödeme yükünün azalması, piyasada fiyatların hala görece durağan seyretmesi gibi gelişmeler ev alma planlarını yeniden gündeme taşıdı.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım

DEVLET DESTEĞİ GÜNDEMDE Mİ?

Hükümetin ilerleyen aylarda:

  • İlk evini alacaklara özel kredi paketleri,
  • Orta gelirliye yönelik destek programları,
  • Faiz sübvansiyonları gibi destek mekanizmalarını devreye alma ihtimali yüksek.

Özellikle genç çiftler, yeni evlenecekler ve kiradan kurtulmak isteyenler için bu süreç kritik önem taşıyor. Yüksek enflasyon ve faiz ortamında ev alma umudunu kaybeden milyonlarca vatandaş için yeniden umut doğdu. Merkez Bankası’nın adımlarıyla düşen konut kredisi faizleri, ev sahibi olmanın kapısını araladı. Yılın ilk aylarında yakalanan bu ivme, doğru zamanda doğru adımı atanlar için büyük bir fırsat olabilir.

Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım
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EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZLERİ HANGİ BANKADA?

Halkbank: %2,59

  • Aylık Taksit: 27.162,91 TL
  • Toplam Ödeme: 3.286.124 TL

Vakıf Katılım: %2,69

  • Aylık Taksit: 28.060,70 TL
  • Toplam Ödeme: 3.382.184 TL

QNB: %2,84

  • Aylık Taksit: 29.421,45 TL
  • Toplam Ödeme: 3.549.364 TL

Kuveyt Türk: %2,85

  • Aylık Taksit: 29.512,73 TL
  • Toplam Ödeme: 3.565.102 TL

Albaraka Türk: %2,85

  • Aylık Taksit: 29.512,73 TL
  • Toplam Ödeme: 3.556.787 TL

İş Bankası: %2,99

  • Aylık Taksit: 30.797,66 TL
  • Toplam Ödeme: 3.727.419 TL

VakıfBank: %2,99

  • Aylık Taksit: 30.797,66 TL
  • Toplam Ödeme: 3.720.219 TL
Yüzde 1 faiz ufukta göründü! Yarım milyon TL vatandaşın cebinde kaldı: Konut kredilerinde yeni döneme adım adım
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Sıkça Sorulan Sorular

2 milyonluk konuta ne kadar kredi çıkar?
1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon TL altındaki evler için %90'a kadar kredi kullanılabilir. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasındaki evlerde ise kredi oranı %70 olarak uygulanabilir.
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