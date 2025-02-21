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 | Kübra Çelepi

Yüzde 1'lik konut kredisi faiz oranı gerçek oluyor! Kamu bankaları kolları sıvadı: Ev kampanyaları kapıda

Avantajlı konut kredisi faiz oranları için nefesler tutuldu. Milyonlar ev hayalinin gerçek olması için indirimli konut kredisi faiz oranlarını bekliyor. Merkez Bankası faiz indirim sürecine başladı ancak konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,79 oranının altına inmedi. Gelen son haberlere göre, kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar yapılması yüzde 1 seviyesinin görülmesine olanak sağlayabilir. Böylece 2025 yılı ev almak isteyenler için zor bir sene olmayacak. İşte son gelen ayrıntılar.

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:12

Konut kredilerinde düşüş beklentisi sürüyor. Kredilerde yüzde 1 faiz için tarih verildi. Ev almak isteyen milyonlar heyecanlandı. Konut kredilerinde bir faiz indirimi olup olmayacağı merak edilirken bankacılık sektöründen açıklama geldi. 2026 yılının ikinci yarısında konut kredileri yüzde 1'in altına inebilir. Kamu bankaları harekete geçerse güzel haberin daha erken gelmesi bekleniyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA YÜZDE 1 MÜJDESİ

Konut kredisi faiz oranlarında müjde için kamu bankaları işaret edildi. Ekonomim'in haberine göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri tutarsa 2026 yılının ikinci yarısında konut kredileri yüzde 1'in altına inecek.

KAMU BANKALARI HAREKETE GEÇEBİLİR

2026 yılından önce kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar yapılması da yüzde 1 seviyesinin görülmesine olanak sağlayabilir. Bankacılık sektörünün kaynakları politika faizinin belli bir seviyeye gelmeden kredi faizinin yüzde 2,5'in altına gerilemesinin zor olacağını ifade etti.

Sektör temsilcisi Cansel Turgut Yazıcı, "2025 yılı zor bir sene olmayacak. Konut kredi hacmi büyüklüğü 2024 de takribi yüzde 12 kadar arttı, bu sene faizler gerilerse biraz daha artmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan özel kampanyaların düzenlenebileceğini belirten kaynaklar bu kampanyaların herkese ulaşamayacağını belirtti ve yaygın kullanım için biraz daha beklenilmesi gerektiği vurguladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ziraat Bankası ilk evim konut kredisi ne kadar veriyor?
120 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %75'i kadar kredi kullanabilirsiniz. Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.
ETİKETLER
#Faizsiz Konut Kredisi
#Ekonomi
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