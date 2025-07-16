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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 35 peşinatla taşınmaz: 12 ilde açık artırma yapılacak

İller Bankası (İLBANK), muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen 111 taşınmazı açık artırma yoluyla satışa sunuyor.

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Yüzde 35 peşinatla taşınmaz: 12 ilde açık artırma yapılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İLBANK, genelinde 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı yöntemiyle satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen taşınmazların 1’i Adana’da, 4’ü Ankara’da, 19’u Antalya’da, 5’i Aydın’da, 1’i Balıkesir’de, 2’si Bursa’da, 2’si Denizli’de, 8’i İzmir’de, 51’i Kütahya’da, 2’si Mersin’de, 14’ü Muğla’da, 2’si ise Samsun’da yer alıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlarla kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Yüzde 35 peşinatla taşınmaz: 12 ilde açık artırma yapılacak

YÜZDE 35 PEŞİNAT

Taşınmazlar, peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 35 peşinat ve aylık yüzde 3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksit imkanıyla da satın alınabilecek. Satışlar, Katma Değer Vergisi’nden muaf olacak. İhale, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da İstanbul Küçükçekmece Hizmet Binası Konferans Salonu ve İller Bankası A.Ş. Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri’nde eş zamanlı düzenlenecek. Müzayedeye çevrimiçi (online) katılım da sağlanabilecek.

Yüzde 35 peşinatla taşınmaz: 12 ilde açık artırma yapılacak

TAKSİT SÖZLEŞMEDEN BİR AY SONRA BAŞLAYACAK

Açık artırma süreci, Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından titizlikle yürütülecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alıcılar tarafından ödenecek ve tapu devir işlemlerinden doğacak masraflar, tarafların yükümlülükleri oranında paylaşılacak. Vadeli satışlarda kesin teminat alınmayacak, ilk taksit ödemesi ise sözleşme imzalandıktan bir ay sonra başlayacak.

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#Ekonomi
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