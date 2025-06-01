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 | Bengü Sarıkuş

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Tatil günlerde fazla mesai yapma açısından önemli bir ay olan Mayıs ayında işçinin hakları neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, belirtilen tarihlerde çalışma şartları ve verilmesi gereken ücretler konusunda açıklama yaptı.

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Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 10:42

Mayıs ayı, hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çalışanlar açısından kritik bir ay. İşçi bu tarihlerde hangi şartlarda çalıştırılabilir ve karşılığında ne alabilir bilmiyor. Her iki gün de resmî tatil olduğundan, çalışmayan işçilere o günün ücreti tam ödenmek zorunda. Çalışanlara ise ayrıca bir günlük yevmiye daha verilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Karakaş, iş hukukunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiğinin hükme bağlandığını vurguladı.

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

RESMİ TATİL HAKLARINIZ NELER?

Karakaş, 1 Mayıs ve 19 Mayıs gününde iş yerlerinde çalışan işçilere; Hiç çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

HAK KAYBINA UĞRATILAMAZ

Yasaya göre, bu günlerde çalışmak işçinin onayına bağlı olduğunu ifade eden Karakaş, onay vermeyen işçinin çalışmazsa, bu çalışmama hali için hiçbir hak kaybına uğratılamayacağını ifade etti.

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Karakaş, bu günlerde çalışanlara, yaptıkları fazla mesai için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesinin şart olduğunu vurguladı. Örneğin aylık maaşı 90 bin TL olan bir çalışanın, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta çalışması halinde maaşı 96 bin TL’ye yükseliyor. Günlük ücretle çalışan biri içinse bu rakam 99 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

TAZMİNAT TALEP EDEBİLİRSİNİZ

İşverenin, bayramda çalışan işçiye zamlı ücret ödememesi durumunda işçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını talep edebileceğinin altını çizen Karakaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikâyet veya yargı yoluna da başvurulabilineceğini söyledi.

Yüzde 50 zamlı ücret alabilirsiniz! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Karakaş, resmî tatil günlerinde yapılan her çalışmanın, hem ücret hem de emeklilik açısından işçiye katkı sunduğuna dikkat çekti.

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