Yüzlerce şirketten peş peşe başvuru! Şirketlerin yeni oyunu konkordato mu?

30 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:19

Türkiye'de faaliyet gösteren yüzlerce şirket, konkordato başvurusu yapmaya başladı. Mahkemelere yapılan başvurular geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli artmış durumda. Konkordatonun gerçekten borçlular için kaçınılmaz bir gereklilik mi, yoksa hukuki düzenlemelerin verdiği birtakım imkanlardan yararlanmak isteyen fırsatçı borçluların, kendilerine bedava kredi sağlama aracına mı dönüştürmek istediğini ünlü hukukçu Avukat Mustafa Zafer'e sorduk.

Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuşan Zafer; 'Bazı şirketler olmayan borçlarını varmış gibi göstererek konkordato başvurusu yapıyor. Bu şekilde de, uygun faizlerle ya da sıfır faizle kredi sağlamaya çalışılıyor' diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Avukat Mustafa Zafer ile yaptığımız röportajın detayları:

Konkordato ilan eden şirketlerin sayısı neden bu kadar artmış durumda?

"NAKİT PARASI OLMAYAN KONKORDATOYA BAŞVURUYOR"

Şirketlerde genel olarak konkordatonun artmasına nedeni aslında, şirket sermayelerindeki yetersizlikler ve işletme sermayelerinin var olmamasıdır. Yani kasasında nakit parası olmayan şirketler sadece banka ve finans kurumlarından çektikleri kredilerle kendilerini döndürmeye çalışan işletmeler, kredi musluğunun kapatılmasından sonra yaşanan ekonomik daralmalar nedeniyle borçlarını ödeyememe tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları sonrasında konkordato talepleri bir anda arttı.

"PROFESYONEL YÖNETİLMİYORLAR!"

Bugün özellikle mahkemelere konkordato başvurusu yapan şirketlerin önemli bir kısmının patron şirketi niteliğinde olduğu, profesyonel bir yönetim ve idari kadrolarının olmadığını gözlemlemekteyiz. İlk bakışta şirketlerde onlarca, yüzlerce kişinin çalıştığı görülse de, aslında ham madde alımından üretime, satıştan teslimata birçok sürecin içinde bizzat patronların olduğu şirketlerde bu taleplerin ortaya çıktığı görülmektedir.

Konkordato ilan eden şirketler kötü niyetli olabilir mi?

OLMAYAN BORÇLARI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR!

Konkordato başvurusunda bulunan bütün şirketler için bunu tabi ki söyleyemeyiz. Ancak bazı şirketlerin özellikle mahkemelere gerçek olmayan bilgilere dayalı olarak konkordato da geçici mühlet talepleri var. Yani gerçekte olmayan borçlar varmış gibi gösterilmek suretiyle şirketin borçlarını ödemesinde bir vade ya da borçta bir indirime gidilmeye çalışıldığı da bir gerçek.

Özellikle 500 Milyon TL ve üzeri borçlu şirketlerde, bankalardan kredi çekemeyen bu borçlunun finansman ihtiyacını tedarikçinin, müşterinin ve işçinin üzerine yıkmak istemesi doğru değil. Böyle bir borcun ödenebilmesi için yıllık 250 Milyon TL faizin ödenmesi gerekirken herhangi bir faiz talebinin konuşulmadığı, hatta borcun 12-24 ay gibi bir taksitle ana para üzerinden geri ödenebilecek olması konkordato ilan eden firma ile ticari münasebet içerisinde olan diğer firmalarında ne yazık ki borçlarını ödeyememesine neden olabilir.

Mahkemelere yapılan konkordato talepleri nasıl inceleniyor?

"OLMAYAN BORÇLARI VARMIŞ GİBİ GÖSTERİRLERSE İFLAS KARARI ÇIKARTILIR"

Borçlunun mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında dava dilekçesine ekli bir ön projesi varsa ve konkordato da gider avanslarını ilk üç ay için peşin yatırıyorsa (1,5/2 Milyon TL civarı) mahkeme borçlunun malvarlığı üzerine haciz gelmemesi için bir tedbir kararı vererek dosyayı derhal alanında uzman bilirkişilere sevk ediyor.

Bu inceleme kapsamında borçlunun konkordato taleplerinin yerinde olmadığı yahut borçlunun kötü niyetli olduğu ortaya çıkıyorsa o zaman borçlu hakkında verilen tedbir kararı kaldırılarak hakkında iflasa karar verilebiliyor. Bu incelemelerin tamamı çok büyük bir titizlik ve özenle yapılan teknik incelemelerdir.

Yapılan inceleme sonrasında firmanın gerçekten yakın dönemde yaşadığı bir takım ekonomik gelişmeler sonrasında borçlarını ödeyememe tehlikesi altında olduğu anlaşılıyorsa o zaman yapılan yargılama sonrasında konkordato tasdik edilerek borçlu borçlarını ödemek suretiyle ticari hayatına devam edebilecektir.