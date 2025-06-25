Z kuşağı ezber bozuyor! İş hayatındaki taleplerini tek tek sıraladılar: işte yeni neslin şaşırtan maaş talebi

Z kuşağı, iş hayatında yalnızca yüksek maaşı değil; esneklik, rahatlık ve özel hayatla uyumlu bir çalışma düzeni istiyor. Uyku odasından oyun alanına, atıştırmalık köşesinden haftada 4 gün mesai talebine kadar beklentiler dikkat çekti. Ayrıca gençler maaş beklentilerini de açıkladı.

1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı, çalışma hayatına güçlü bir giriş yaparken sadece maaşla yetinmeyen talepleriyle iş dünyasında köklü değişimlerin sinyalini veriyor. Bu genç kuşak için işin sadece geçim kaynağı olması yeterli değil; ruhsal dinginlik, esneklik ve konforu destekleyen ortamlar da en az maaş kadar önem taşıyor.

OFİSTE UYKU VE OYUN ALANI BEKLENTİSİ

Z kuşağı çalışanlar, klasik masa başı düzenini geride bırakmak istiyor. İş yerlerinde gün içi kısa molalar için uyku odaları, sakinleşmeye yardımcı müzikli dinlenme alanları ve stres yönetimi için oyun köşeleri, talepler listesinin başında yer alıyor. Bu istekler, modern ofis anlayışını yeniden şekillendiriyor.

HAFTADA 4 GÜN MESAİ, 80-100 BİN TL MAAŞ TALEBİ

Yeni nesil çalışanlar, haftada 5 gün süren yoğun mesaiyi verimli bulmuyor. Haftada 4 gün çalışıp kalan zamanlarını sosyal yaşam ve kişisel gelişime ayırmak istiyorlar. Bu konforlu sistemin karşılığında ise 80 ila 100 bin TL aralığında maaş beklentisi dile getiriliyor. Bu durum, birçok şirketin mevcut ücret ve çalışma politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir.

İŞVERENLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Bazı işverenler Z kuşağının bu taleplerini gerçekçi bulmasa da, teknoloji, dijital medya gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar genç yetenekleri çekebilmek için bu beklentilere olumlu yaklaşıyor. İK uzmanları ise, Z kuşağının işyerine bağlılık anlayışının geleneksel yöntemlerle ölçülemeyeceğini vurguluyor.

Z kuşağı için anlamlı bir işte çalışmak, fikirlerine değer verilmesi ve yaptığı işin toplumsal bir karşılığının olması büyük önem taşıyor.