Genç yaşta para kazanmak kadar, kazanılan parayı doğru yönetmek de büyük önem taşıyor. Asgari ücretle ya da ortalama bir başlangıç maaşıyla çalışan 20-25 yaşındaki gençler, geleceğini güvence altına almak için ilk birikimini nasıl değerlendirmeli? Ev almak için borçlanmak mı, BES'e girmek mi, altın ve borsaya yönelmek mi?

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HABERİN ÖZETİ Z kuşağı nasıl zengin olacak? Doç. Dr. Cüneyt Dirican'dan geleceğinizi kurtaracak birikim formülü Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, gençlerin geleceğini güvence altına almak için para kazanmanın yanı sıra parayı doğru yönetmenin önemini vurgulayarak, yatırım kararlarında bilinçli olunması gerektiğini belirtiyor. Gençler, uzun vadeli borçlanma ile konut edinirken ödeme gücü ve nakit akışını dikkate almalı, gizli maliyetler ve kredi yapılandırma detaylarına dikkat etmeli. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girerken fon tercihi, ücretler ve devlet katkısı gibi detaylar iyi incelenmeli. Yüksek getiri ve yüksek riskin ikiz kardeş olduğunu unutmamalı, finansal okuryazarlık kazanarak kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeli. Sosyal medyadaki hızlı zenginleşme vaatlerine, kripto paralara, kaldıraçlı işlemlere ve kısa vadeli kazanç hikayelerine karşı dikkatli olunmalı, borsa bir oyun yeri değil yatırım yapılan bir alan olarak görülmeli. Çalışmadan, üretmeden, sebat etmeden sürekli ve sürdürülebilir kazanç mümkün değildir; yumurtalar tek sepete konulmamalı.

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını cevaplayarak gençleri hızlı zengin olma hayallerine karşı uyarırken finansal geleceğin şifrelerini anlattı.

Konut alımından emeklilik fonlarına, borsadan kripto paralara kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulunan Dirican, özellikle sosyal medyadaki kazanç vaatlerine ve bilinçsiz risk almaya dikkat çekti. Gençlere “Borsa bir oyun yeri değildir” mesajı veren Dirican, sürdürülebilir kazanç için finansal okuryazarlığın ve doğru yatırım alışkanlıklarının önemini vurguladı.

KONUT VE BİREYSEL EMEKLİLİK

Bugün Türkiye'de asgari ücretle ya da ortalama bir başlangıç maaşıyla çalışan 20-25 yaşındaki bir genç, geleceğini güvence altına almak için ilk birikimini nasıl oluşturmalı? Z kuşağı bir genç ev sahibi olmak istiyorsa nasıl bir finansal plan yapmalı? Peşinatı nasıl biriktirmeli, konut kredisine ne zaman yönelmeli?

Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Öncelikle finansal kaldıraç önemli. Yani uzun vadeli borçlanma ile konut edinimi bir başlık. Ancak burada önemli olan kritik detaylar var. Öncelikle ödeme gücü önemli ve nakit akışı mutlaka dikkate alınmalı. Yani en az 3 yıllık gelir-gider dengesi ve bütçe ile bu karar alınmalı.

Ev kendini 20 senede amorti ediyor gibi hesaplar sonraki aşama. Önce borca sadık kalabilecek miyiz, bunu anlamalıyız. Sonra konut kredisi çalışma esasları ve ödeme planı özellikleri... Dosya, ekspertiz masrafı gibi gizli maliyetler de önemli. Kredinin önemli bir esası, önce faiz ağırlıklı geri ödenmesidir. Yani krediyi yapılandırma, erken kapatma gibi durumlarda mutlaka getiri-maliyet analizi iyi yapılmalı.

İkincisi, Bireysel Emeklilik Sistemi. Ama burada da emeklilik fonları tercihi, aktarma, değişim, fon yönetim ücreti, stopaj, devlet katkı payı, ara ödeme, dondurma gibi detaylara iyi bakılmalı.

Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, elinde az bir birikim olan gençler altın, hisse senedi, yatırım fonları, mevduat ve döviz arasında nasıl seçim yapmalı?

Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Unutmamak lazım ki yüksek getiri ve yüksek risk ikiz kardeştir. Finansal okuryazarlığın dışında yatırım okuryazarlığı da önemli. Alternatif fırsat maliyeti, sermaye maliyeti, reel getiri gibi başlıklar da var. İşleyiş esaslarına hâkim olunmayan ürünlerde kulaktan dolma bilgiler, fısıltı gazetesi gibi başlıklardan mutlaka uzak durulmalı.

Temel ve teknik analiz önemli. Ama kendinden muktedir borsa sırtlanı, fon çakalı gibi tanıtan özellikle sosyal medya hesaplarından uzak durmak kanunen de şart.

SEBAT ETMEDEN SÜREKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAZANÇ MÜMKÜN DEĞİL

Z kuşağı sosyal medyada hızlı zenginleşme vaatleri, kripto para, kaldıraçlı işlemler ve kısa vadeli kazanç hikâyeleriyle karşı karşıya. Gençler hangi yatırım tuzaklarından uzak durmalı?

Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Yıllarca değişmeyen başlıklar vardır. Kredili işlem, açığa alım satım, kaldıraçlı işlemler gibi işlemlerde özellikle nitelikli yatırımcı olmayan küçük yatırımcının uzak kalması veya çok dikkatli olması gerekir.

Borsa bir oyun yeri değildir. Parayla oyun oynanan yere başka bir isim verilir. Borsada yatırım yapılır. Yatırımın ise kendine has kuralları vardır.

Son olarak, algoritmik emirler yapay zekâ ile başka bir seviyeye çıktı. Küçük yatırımcının finansal piyasaları 7/24 takip etmesi zor. Buna asimetrik enformasyon denir. Burada SPL yetkili yatırım danışmanları ve SPK lisanslı kurumlar bu yüzden var. Bir de Forex, yabancı borsalar ve kripto paralar var. Buralarda esaslar çok değişmiyor.

Yumurtalar tek sepete konulmaz, her birikim tek yumurtaya da konulmaz. Aza kanaat getirmeyi de bilmek lazım. Çalışmadan, üretmeden, sebat etmeden sürekli ve sürdürülebilir kazanç mümkün değil.