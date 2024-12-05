Zam beklerken fiyatın 6 liraya düştüğünü görenler akın etti! Vatandaşlar haberi duyunca koştu

05 Aralık 2024 00:48 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 00:52

Denizli'de ekmek fiyatı indirime girince vatandaşlar fırına koştu. Piyasada ekmeğe zam yapılması beklenirken indirim haberi gelince vatandaşlar indirimli almak için yarıştı.

Benzine ne kadar indirim geldi? 4 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Benzine ne kadar indirim geldi? 4 Aralık güncel akaryakıt fiyatları

Denizli’nin Kale​ ilçesinde bir fırın, ekmek​ fiyatını 8 liradan 6 liraya indirdiğini açıkladı. Bu haberi duyan vatandaşlar, ucuz ekmek alabilmek için fırına akın etti. Kısa sürede yoğun ilgi gören fırında ekmekler hızla tükendi.

EKMEK FİYATI 10 LİRAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Haziran ayında Denizli​ Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yaparak 210 gram ekmeğin 10 liradan satılmasına karar vermişti. Marketler ekmeği fırınlardan 8 liraya temin edip 10 liraya satarken, bazı fırınlar doğrudan 8 liradan satışa devam ediyordu. Ancak Kale’deki bu fırının 6 liralık satış kararı, bölgedeki vatandaşlar için sevindirici bir sürpriz oldu.

Sıcak ve uygun fiyatlı ekmeğe kavuşan vatandaşlar, indirimin yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.