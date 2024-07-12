Zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih yaklaştı! Bu ödemeleri bekleyenler gün sayıyor

12 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:48

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Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31, SSK ve BağKur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Zamlı emekli maaşı ve farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını Temmuz itibarıyla alacak. Ayrıca evde bakım maaşı da temmuzda hesaplara geçecek.

ZAMLI MAAŞLAR VE ENFLASYON FARKI HESAPLARA YATACAK

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.15 Temmuz Pazartesi günü yatacak zamlı maaşlar vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlar ödemelere ve maaşlara gelen zamları dört gözle bekliyor

Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyor. Temmuz ayında 14 günlük fark ödemesi yapılacak.

SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farklar bir sonraki ay maaşlara yansıtılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli Sandığı maaşları 3 ayda bir alınır.Cumartesiye denk gelen ödeme cuma, pazar gününe den gelen ödeme pazartesi günü hesaba geçer.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ BU AYA YETİŞİR Mİ?

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren zam düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı artırılacak.

Ek artış tutarının maaşların yatacağı tarihe kadar netleşse bile yasal prosedürler sebebiyle bu ayın maaşlarına yetişememe ihtimali bulunuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATACAK?

Temmuz ayında zamlanan evde bakım maaşları, 15 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla PTT ve IBAN hesaplarına geçecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli memur maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, bekar bir memurun maaşı 30.372 TL’den 36.236 TL’ye, evli bir memurun maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye çıktı.