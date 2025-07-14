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 | Bengü Sarıkuş

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, zengin olmak isteyenler için uygun yatırım aracını açıkladı. 2030 yılına kadar süre veren İslam Memiş, esnafa müjdeli haberler, faiz indirimi ve konut faizlerinin düşüşü ile ilgili öngörülerini TGRT Haber'e özel olarak anlattı. İşte detaylar...

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Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:53

Finans analisti , TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda ve piyasa gelişmeleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gümüş fiyatlarında yaşanan artışı yorumlayan Memiş, "Gümüş için bu daha ne ki, diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

Gram gümüşün 50 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, ons fiyatının 45 dolara, gram fiyatının ise 55 liraya kadar yükselebileceğini söyledi. Daha önce "Yılın şampiyonu gümüş olacak" öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan analist, yılın son ayında bu tahminin gerçekleşeceğini belirtti.

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

BİR GRAM GÜMÜŞ 50 LİRA, BİR PAKET SİGARA 80 LİRA. TERCİHİNİZ NE?

Memiş, yatırımcıları gümüşe yönlendirmeye devam ederken çarpıcı bir kıyaslama yaptı: “Bir gram gümüş 50 lira, bir paket sigara 80 lira. Tercihiniz ne olacak?”

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

Gümüşün uzun vadeli bir aracı olduğunu vurgulayan Memiş, "Ben 2030 yılına hazırlanıyorum. O yıl için gümüş hedefimi rakamsal olarak paylaşamam ancak şunu söyleyebilirim: Şu an gümüş adeta bedava" ifadelerini kullandı.

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

Dünyadaki gelişmelere dikkat çeken Memiş, "Gümüş; salgın hastalıkları, savaşları işaret ediyor. İleride, yeni dünya düzeninde çok daha değerli hale gelecek. Şimdiden bile altına göre yüzde 1,5 kat daha fazla kazandırıyor" dedi ve "Altın, enflasyona karşı sizi korur ama gümüş sizi zengin eder." diye ekledi.

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

BDDK YAPILANDIRMA BAŞLATTI, SIRADA ESNAF VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi yapılandırmasına da değinen Memiş, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma imkânının tanındığını hatırlattı.

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

Bu adımın devamının geleceğini söyleyen Memiş, “Asıl sürpriz Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelebilir. Sırada esnaf var. Daha önce sadece nefes kredisi vardı, şimdi BDDK kararıyla yapılandırma geldi. Üçüncü adımda esnafa yeni bir müjde ve rahatlama paketi açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

YIL SONUNDA KONUT VE FAİZ HAMLESİ OLABİLİR

Memiş, yıl sonunda sosyal projelerine dair yeni müjdelerin gündeme gelebileceğini de belirterek şu tahminde bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıl sonunda sosyal konut projesini açıklayacağını öngörüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ‘Konut ve Aile Yılı’ kapsamında faiz oranlarında bir iyileştirme yapabilir.”

Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasanın 350–400 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi içinde olduğunu belirten Memiş, kendi beklentisinin ise 250 baz puanlık bir indirim yönünde olduğunu kaydetti.

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ETİKETLER
#konut
#gümüş
#yatırım
#faiz politikası
#İslam Memiş
#Piyasa Gelişmeleri
#Finans Analizi
#Ekonomi
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