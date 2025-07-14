Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, zengin olmak isteyenler için uygun yatırım aracını açıkladı. 2030 yılına kadar süre veren İslam Memiş, esnafa müjdeli haberler, faiz indirimi ve konut faizlerinin düşüşü ile ilgili öngörülerini TGRT Haber'e özel olarak anlattı. İşte detaylar...

Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda gümüş ve piyasa gelişmeleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gümüş fiyatlarında yaşanan artışı yorumlayan Memiş, "Gümüş için bu daha ne ki, diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gram gümüşün 50 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, ons fiyatının 45 dolara, gram fiyatının ise 55 liraya kadar yükselebileceğini söyledi. Daha önce "Yılın şampiyonu gümüş olacak" öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan analist, yılın son ayında bu tahminin gerçekleşeceğini belirtti.

BİR GRAM GÜMÜŞ 50 LİRA, BİR PAKET SİGARA 80 LİRA. TERCİHİNİZ NE?

Memiş, yatırımcıları gümüşe yönlendirmeye devam ederken çarpıcı bir kıyaslama yaptı: “Bir gram gümüş 50 lira, bir paket sigara 80 lira. Tercihiniz ne olacak?”

Gümüşün uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Memiş, "Ben 2030 yılına hazırlanıyorum. O yıl için gümüş hedefimi rakamsal olarak paylaşamam ancak şunu söyleyebilirim: Şu an gümüş adeta bedava" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki gelişmelere dikkat çeken Memiş, "Gümüş; salgın hastalıkları, savaşları işaret ediyor. İleride, yeni dünya düzeninde çok daha değerli hale gelecek. Şimdiden bile altına göre yüzde 1,5 kat daha fazla kazandırıyor" dedi ve "Altın, enflasyona karşı sizi korur ama gümüş sizi zengin eder." diye ekledi.

BDDK YAPILANDIRMA BAŞLATTI, SIRADA ESNAF VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi yapılandırmasına da değinen Memiş, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma imkânının tanındığını hatırlattı.

Bu adımın devamının geleceğini söyleyen Memiş, “Asıl sürpriz Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelebilir. Sırada esnaf var. Daha önce sadece nefes kredisi vardı, şimdi BDDK kararıyla yapılandırma geldi. Üçüncü adımda esnafa yeni bir müjde ve rahatlama paketi açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNDA KONUT VE FAİZ HAMLESİ OLABİLİR

Memiş, yıl sonunda sosyal konut projelerine dair yeni müjdelerin gündeme gelebileceğini de belirterek şu tahminde bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıl sonunda sosyal konut projesini açıklayacağını öngörüyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı da ‘Konut ve Aile Yılı’ kapsamında faiz oranlarında bir iyileştirme yapabilir.”

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasanın 350–400 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi içinde olduğunu belirten Memiş, kendi beklentisinin ise 250 baz puanlık bir indirim yönünde olduğunu kaydetti.