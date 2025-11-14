Menü Kapat
14°
 Yusuf Özgür Bülbül

Zeytin üreticilerine kanseri uyarısı: Uzmanlar tek tek anlattı!

Manisa'da zeytin hasadını tamamlayan üreticiler, verim kaybına yol açan Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı bahçelerini acilen kontrol etmeye çağrıldı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla özellikle hasat sonrası dönemde, şüpheli oluşumlar için yüzde 2'lik bordo bulamacı ile koruyucu ilaçlama yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti...

IHA
14.11.2025
14.11.2025
saat ikonu 18:46

İlçe ve Orman Müdürlüğü hasadını tamamlayan üreticilere zeytinde dal kanserine karşı kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

KONTROL UYARISI YAPILDI

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere önemli bir hatırlatma yaptı. Açıklamada, zeytin bahçelerinde görülebilen Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Zeytin üreticilerine kanseri uyarısı: Uzmanlar tek tek anlattı!

İLAÇLAMA UYARISI

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla üreticilere yüzde 2’lik bordo bulamacı ile yapmaları yönünde tavsiyede bulundu. Müdürlük, ilaçlamanın özellikle hasat sonrası dönemde yapılmasının, enfeksiyon riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

Zeytin üreticilerine kanseri uyarısı: Uzmanlar tek tek anlattı!

"GÖZDEN GEÇİRİN, AKSATMAYIN"

Zeytin Dal Kanseri’nin, ağaçlarda verim kaybına yol açtığı, ilerleyen dönemlerde ise dalların tamamen kurumasına neden olabildiği ifade edildi. Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bahçelerde şüpheli yara, kabuk çatlağı veya tümsek oluşumlarını gözden geçirmelerini ve gerekli koruyucu uygulamaları aksatmamalarını istedi.

Müdürlük, üreticilerin detaylı bilgi ve destek için Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabileceğini belirtti.

