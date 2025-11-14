Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Doğal gaz kullananlar dikkat! Son tarih verildi: Bunu yapmayan ceza ödeyecek

Doğal gaz sayaçları eski olanlar için tanınan süre doluyor. Cezaya düşmemek için verilen süre içerisinde değişimin yapılması gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe giriyor.

Doğal gaz kullananlar dikkat! Son tarih verildi: Bunu yapmayan ceza ödeyecek
Haber Merkezi
14.11.2025
14.11.2025
Milyonlarca doğal gaz abonesini ilgilendiren uyarı yayımlandı. yenilenmeyen saraçlar için kullanımında son tarihi açıkladı. Yenilemeyenler ödeyecek.

Doğal gaz kullananlar dikkat! Son tarih verildi: Bunu yapmayan ceza ödeyecek

SON TARİH YIL SONU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski sayaçlarının değişiminde son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu duyurdu. Bu tarihe kadar sayaçlarını yenilemeyen aboneler, idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak; cezanın miktarı 10 bin liraya kadar çıkabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni yılda eski sayaçları kullanmaya devam eden aboneler için yaptırımların devreye gireceğini açıkladı. 2023 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği uyarınca, 2014-2019 yılları arasında piyasaya sürülen veya son muayenesi bu dönemde yapılan sayaçların 31 Aralık 2025’e kadar değiştirilmesi zorunlu.

Doğal gaz kullananlar dikkat! Son tarih verildi: Bunu yapmayan ceza ödeyecek

DEĞİŞİM YAPMAYANA PARA CEZASI

Yönetmelik kapsamında, dağıtım şirketleri bu sayaçları yıl sonuna kadar sökerek, geçerli muayenesi bulunan yeni sayaçlarla değiştirmekle yükümlü olacak. Böylece süresi dolmuş sayaçların kullanımda kalması engellenmiş olacak.

Doğal gaz kullananlar dikkat! Son tarih verildi: Bunu yapmayan ceza ödeyecek

Sayaç değişimini 31 Aralık 2025’e kadar tamamlamayan aboneler, 2026 yılında yapılacak denetimlerde yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle “10 bin liraya varan” idari para cezası ile karşılaşacak.

Yeni yılda eski sayaçlarını değiştirmeyen aboneler, “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fişi kapsamında idari işlemle muhatap olacak. Ayrıca, sayaç listelerini belirtilen süre içinde eksiksiz ve doğru şekilde bildirmeyen aboneler için de yaptırımlar uygulanacak.

ETİKETLER
#doğalgaz
#ceza
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#yenileme
#Sayaç
#Ekonomi
