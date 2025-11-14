Doğal gaz kullananlar dikkat! Son tarih verildi: Bunu yapmayan ceza ödeyecek

Milyonlarca doğal gaz abonesini ilgilendiren uyarı yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yenilenmeyen saraçlar için kullanımında son tarihi açıkladı. Yenilemeyenler ceza ödeyecek.

SON TARİH YIL SONU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski doğalgaz sayaçlarının değişiminde son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu duyurdu. Bu tarihe kadar sayaçlarını yenilemeyen aboneler, idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak; cezanın miktarı 10 bin liraya kadar çıkabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni yılda eski sayaçları kullanmaya devam eden aboneler için yaptırımların devreye gireceğini açıkladı. 2023 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği uyarınca, 2014-2019 yılları arasında piyasaya sürülen veya son muayenesi bu dönemde yapılan sayaçların 31 Aralık 2025’e kadar değiştirilmesi zorunlu.

DEĞİŞİM YAPMAYANA PARA CEZASI

Yönetmelik kapsamında, dağıtım şirketleri bu sayaçları yıl sonuna kadar sökerek, geçerli muayenesi bulunan yeni sayaçlarla değiştirmekle yükümlü olacak. Böylece süresi dolmuş sayaçların kullanımda kalması engellenmiş olacak.

Sayaç değişimini 31 Aralık 2025’e kadar tamamlamayan aboneler, 2026 yılında yapılacak denetimlerde yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle “10 bin liraya varan” idari para cezası ile karşılaşacak.

Yeni yılda eski sayaçlarını değiştirmeyen aboneler, “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fişi kapsamında idari işlemle muhatap olacak. Ayrıca, sayaç listelerini belirtilen süre içinde eksiksiz ve doğru şekilde bildirmeyen aboneler için de yaptırımlar uygulanacak.