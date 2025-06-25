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 | Bengü Sarıkuş

Zeytinyağda fiyat düşüşü üreticiyi zarara soktu

Kuraklık nedeniyle küresel üretimin düştüğü son yılların ardından, bu yıl Akdeniz’de zeytinyağı üretimi yeniden arttı. Ancak saklama koşulları nedeniyle stok yapılan ürünlerin kalitesi düşüyor.

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Zeytinyağda fiyat düşüşü üreticiyi zarara soktu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 17:49

Geçtiğimiz iki yıl boyunca İspanya ve İtalya gibi büyük üretici ülkelerde kuraklık nedeniyle zeytinyağı rekoltesi ciddi oranda düşmüştü. Küresel arz azalırken Türkiye’de fiyatlar tırmanmış, buna karşılık ihracata kısıtlamalar getirilmişti. Sektör temsilcilerine göre, bu yasaklar Türkiye’nin dış pazarlarda müşteri kaybetmesine yol açtı.

Zeytinyağda fiyat düşüşü üreticiyi zarara soktu

2024’te hem Türkiye’de hem de Akdeniz havzasında zeytinyağı üretimi yeniden arttı. Özellikle İspanya’daki yüksek rekolte nedeniyle dünya genelinde fiyatlar geriledi. Uzmanlara göre fiyatlarda yüzde 20 ila 30 arasında düşüş yaşandı. Ancak bu durum, maliyetleri yüksek olan Türk üreticisini zor durumda bıraktı.

200 BİN TONLUK DEVİR STOK

Türkiye’de zeytinyağı üretimi, iç tüketimin çok üzerinde. Bu yıl 200 bin tonluk devir stoku oluşması bekleniyor. Ancak üretici, piyasa koşullarında zarar edeceğini düşündüğü için ürününü satmak istemiyor.

Zeytinyağda fiyat düşüşü üreticiyi zarara soktu

ÜRÜNLERİN KALİTESİ BOZULUYOR

Stokların artması, bir başka sorunu daha beraberinde getiriyor: Depolama koşulları. Uygun olmayan koşullarda bekletilen zeytinyağlarının kalitesi bozulabiliyor. Bu da hem iç hem dış piyasa için riski büyütüyor.

Üreticiler, ambalajlı zeytinyağı ihracatına kilo başına 5 dolar devlet desteği verilmesini talep ediyor. Ayrıca düşük faizli tarım kredileriyle desteklenmeleri gerektiğini savunuyorlar. Sektöre göre, bu önlemler hem üreticinin ayakta kalmasını hem de ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlayabilir.

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