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 | Banu İriç

Zeytinyağlarında 6 kat yüksek madde paniği! Bakanlık harekete geçti

Türk markalı bir zeytinyağı markasında ve bitkisel yağlarında AB standartlarının kat kat üzerinde kanserojen madde tespit edilerek geri gönderildiği iddiası sosyal medyada dikkat çekmişti. Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili verilerle açıklama geldi.

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Zeytinyağlarında 6 kat yüksek madde paniği! Bakanlık harekete geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 18:33

'den ihraç edilen ve bitkisel yağların yasal sınırının 6 katı madde içerdiği iddialarının yayımlanması sonrası harekete geçti.

Zeytinyağlarında 6 kat yüksek madde paniği! Bakanlık harekete geçti

ZEYTİNYAĞLARI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ Mİ?

Sosyal medya üzerinden bazı sosyal medya hesapları ve basın yayım organları tarafından yayımlanan haberde limitlerin üzerinde bulguların rastlandığı üzerine Türkiye'ye iade edildiği öne sürüldü.

Zeytinyağlarında 6 kat yüksek madde paniği! Bakanlık harekete geçti

KAVAK MARKA ZEYTİNYAĞINDA KANSEROJEN VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada isimli markaya yönelik iddiaların yanıltıcı haber olduğu açıklandı. Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır." denildi.

Zeytinyağlarında 6 kat yüksek madde paniği! Bakanlık harekete geçti

BARKOD NUMARALARI İTALYA'YA AİT

Bahsedilen "8011845300554" ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'nın olduğuna işaret edilerek açıklamada şunlar ifade edildi:

"Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye’ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır.
Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır.
Ürünün GTIN (barkod) numarası 8011845300554 olup, 801 ile başlayan barkodlar İtalya’ya aittir. Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır.
Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, KAVAK markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir.
Ayrıca, hem Avrupa Birliği hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti 10 mg/kg olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, bu limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır."

https://x.com/GidaveKontrolGM/status/1950185589824762007

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#türkiye
#tarım ve orman bakanlığı
#avrupa birliği
#zeytinyağı
#kavak
#kanserojen
#Ekonomi
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