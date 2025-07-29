Zeytinyağlarında 6 kat yüksek madde paniği! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'den ihraç edilen zeytinyağı ve bitkisel yağların Avrupa Birliği yasal sınırının 6 katı kanserojen madde içerdiği iddialarının yayımlanması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

ZEYTİNYAĞLARI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ Mİ?

Sosyal medya üzerinden bazı sosyal medya hesapları ve basın yayım organları tarafından yayımlanan haberde limitlerin üzerinde bulguların rastlandığı üzerine Türkiye'ye iade edildiği öne sürüldü.

KAVAK MARKA ZEYTİNYAĞINDA KANSEROJEN VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kavak isimli markaya yönelik iddiaların yanıltıcı haber olduğu açıklandı. Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır." denildi.

BARKOD NUMARALARI İTALYA'YA AİT

Bahsedilen "8011845300554" ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'nın olduğuna işaret edilerek açıklamada şunlar ifade edildi:

"Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye’ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır.

Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır.

Ürünün GTIN (barkod) numarası 8011845300554 olup, 801 ile başlayan barkodlar İtalya’ya aittir. Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır.

Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, KAVAK markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca, hem Avrupa Birliği hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti 10 mg/kg olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, bu limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır."

https://x.com/GidaveKontrolGM/status/1950185589824762007