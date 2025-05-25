Zincir markette bayram kampanyası: Yüzde 40 indirimi duyan koştu

Marketlerde Kurban Bayramı kampanyası erken başladı. Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan bir zincir market, bayrama özel olarak ürünlerinde indirime gitti. Yüzde 40'tan başlayan indirimleri duyan vatandaşlar ise markete akın etti.

İstanbul ve Türkiye'nin farklı noktalarında şubesi bulunan bir zincir market, Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kala büyük bir indirim kampanyası başlattı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Et ürünleri, tekstil ürünleri, unlu mamulleri, temel gıda malzemeleri, sebze ve meyveyi kapsayan büyük indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar hafta sonu marketin şubelerine adeta akın etti. Markette büyüklerin tercihi yeme içme olurken, çocuklar ise bayram şekeri reyonları önünde yer aldı.

BAYRAMIN SON GÜNÜNE KADAR KAMPANYA SÜRECEK

İndirimlerle ilgili açıklama yapan şirket yöneticilerinden Uğur Ekiz, "Her zaman olduğu gibi öncelik göstererek kampanyamızı öne çektik. 365 gün hesaplı anlayışımızın yanında bayrama özel 10 bin çeşit üründe ekstra indirim yaptık. Toplamda 50 bin çeşit ürünümüz bulunmakta. Şu anda bayrama özel ürünlerimizde çikolatan şekerlemeye, tekstilden, baklava, börek, kahvaltılık ürünlerimizde indirimler yaptık. Özellikle altını çiziyorum burada bayram öncesinde erken duyuru yaparak devletimizin de yanında olduğumuzu göstererek, enflasyona katkı sağlamak adına 365 gün hesaplı anlayışımızı devam ettirerek yanında ekstra indirimlerle destek olmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bayram dolayısıyla bayramlık ürünlerde indirimler var, tekstil ürünlerinde de indirimler var. Bir aile geldiği zaman çocukları ile birlikte alışverişini rahatlıkla yapabilir. Kampanyamız bayramın son gününe kadar devam ediyor" dedi.

ÇOCUKLAR ŞEKER REYONUNA KOŞTU

Bayram öncesi ailesiyle alışverişe gelen Muhammet Ömer, "Bayram alışverişine geldim, şeker alacağım. Çok seviyorum. Her bayramda mutlaka alıyorum. Babama aldıracağım" diye konuştu.

Ailesiyle bayram alışverişine gelen çocuklardan Nisanur Akkaya ise, "Bayram yaklaşıyor malum. Limonlu şekerleri çok seviyorum. Çok şeker sevmem ama bayram yaklaşıyor. Fiyatlar uygun bence" ifadelerini kullandı.

"DİĞER MARKETLERE GÖRE ÇOK UYGUN"

Alışverişe gelen Selahattin Karadeniz isimli bir vatandaş ise, "Et aldık, tavuk aldık, bakliyat aldık. Bayram için hazırlıklarımıza başladık. İndirimler bayağı güzel, diğer marketlere göre çok uygun. Alışverişlerimizi buradan yapıyoruz hep" şeklinde konuştu.

Bayramlık şeker ve çikolata almak için gelen Murat Sevim isimli vatandaş ise, " Şeker alacağım, çikolata alacağım çocuklara ikram etmek için. Burası uygun olduğu için geliyorum. Beylikdüzü'nden geliyorum. Her hafta da geliyorum. Çok indirim var. Ayakkabı aldık, şeker aldık" dedi..