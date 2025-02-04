Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi verecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru şartları ve ödeme planını duyurdu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Şubat 2025 08:29 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:03

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırsalda hayvancılığı teşvik edecek yeni destek paketini ilan etti. İlk kez hayvancılık yapacak kadın veya gençlere Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Ayrıca 270 bin liralık bakım ve besleme giderleri de devletten! İşte başvuru şartları...