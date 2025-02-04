Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi verecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru şartları ve ödeme planını duyurdu
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırsalda hayvancılığı teşvik edecek yeni destek paketini ilan etti. İlk kez hayvancılık yapacak kadın veya gençlere Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Ayrıca 270 bin liralık bakım ve besleme giderleri de devletten! İşte başvuru şartları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tarımsal üretimi artırmak ve kırsalda kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni bir projeyi duyurdu: Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi! Proje kapsamında, ilk kez hayvancılığa adım atacak gençler ve kadınlar için büyük destekler sağlanacak.
BAKIM VE BESLEME DESTEĞİ NE KADAR?
Bu yeni teşvikle gençler ve kadın üreticiler desteklenerek kırsal kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında:
- İlk kez hayvancılık yapacaklara finansal destek sağlanacak.
- TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetle üreticilere sunulacak.
- 1 yıl boyunca toplam 270 bin TL'lik bakım ve besleme desteği devlet tarafından karşılanacak.
KIRSALDA BEREKET KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI VE KREDİ ÖDEME PLAN
Kimler faydalanabilir? Aile işletmeleri ve hayvancılığa yeni adım atacak gençler ve kadınlar.
Hayvancılık kredisi geri ödeme planı: 2 yıl geri ödemesiz, 3 veya 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi imkânı.
Hayvan sigortası: Üreticilerin hayvanları, devlet desteğiyle TARSİM tarafından sigortalanacak.
Uzmanlara özel kontenjan: Veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendisleri için hayvan sayısı 15 yerine 30 olarak uygulanacak.
ÖNCELİK DEPREMZEDELERE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde projeyle gençlerin ve kadınların hayvancılık sektöründe daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirtti. Deprem bölgesindeki üreticilere projede öncelik verileceğini açıklayan Erdoğan "Hayvancılıkta yerli ve yeterli üretime ciddi katkı sunacak projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.