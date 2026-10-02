Ziraat Bankası, 'Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi' iddiasını yalanladı

Ziraat Bankası, Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi kullandırıldığı iddiasını yalanladı.

Bankadan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren kredi iddialarının yanı sıra kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve geri ödenmediği yönündeki paylaşımların da tamamen asılsız olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

İşte Ziraat Bankası’nın açıklaması:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır.