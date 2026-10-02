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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:05

Ziraat Bankası, 'Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi' iddiasını yalanladı

Ziraat Bankası, Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi kullandırıldığı iddialarının asılsız olduğuna dair açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Ziraat Bankası, 'Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi' iddiasını yalanladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:05

, Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kullandırıldığı iddiasını yalanladı.

Bankadan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren kredi iddialarının yanı sıra kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve geri ödenmediği yönündeki paylaşımların da tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Ziraat Bankası, 'Tera Yatırım’a 600 milyon dolar kredi' iddiasını yalanladı

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

İşte Ziraat Bankası’nın açıklaması:

Bazı paylaşımlarında yer alan, Bankamızın Tera Yatırım'a 600 milyon kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#kredi
#ziraat bankası
#abd doları
#Tera Yatırım
#Ekonomi
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